تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الفضاء يساعد الفيروسات على هزيمة البكتيريا المقاومة

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1468135-639039425822357378.jpeg
Doc-P-1468135-639039425822357378.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت دراسة جديدة أن بيئة انعدام الجاذبية في محطة الفضاء الدولية (ISS) تغير طريقة تفاعل الفيروسات مع البكتيريا، ما قد يساعد في تطوير علاجات جديدة ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأجرى فريق من جامعة ويسكونسن–ماديسون تجربة مقارنة بين بكتيريا E. coli وفيروسها المهاجم T7 phage في الفضاء مقابل عينات على الأرض. ووجد الباحثون أن الفيروسات والبكتيريا تتطور في الفضاء على مسار مختلف عن الأرض، حيث تتباطأ العدوى في البداية لكن الفيروس في النهاية ينجح في إصابة البكتيريا.

وكشفت التحليلات الجينية أن الطفرات التي ظهرت في الفيروس والبكتيريا في الفضاء كانت مختلفة تمامًا عن تلك التي ظهرت على الأرض، ما يشير إلى أن انعدام الجاذبية يخلق ديناميكية جديدة للتطور. وقد مكّنت هذه الطفرات الفيروس من مهاجمة سلالات E. coli المقاومة للأدوية، والتي عادة ما تكون منيعة ضد الفيروس العادي.

وتؤكد الدراسة على الإمكانيات الكبيرة لاستخدام بحوث الفيروسات في الفضاء لفهم تكيف الكائنات الدقيقة، مع فوائد محتملة لاستكشاف الفضاء وصحة الإنسان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسعد بولس: أميركا تتشارك مع السعودية والإمارات في هدف واحد في اليمن هو هزيمة الحوثيين
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول نرويجي سابق: الناتو لن ينجو من هزيمة استراتيجية في أفغانستان
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول ينهار: هزيمة سادسة وتراجع صادم إلى المركز الـ11
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطيل "لغة البكتيريا" يفتح بابًا جديدًا للوقاية من تسوس الأسنان
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24

محطة الفضاء الدولية

الفضاء الدولي

المقاومة

الفيروس

جاذبية

اديسون

فيروس

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-13
Lebanon24
16:30 | 2026-01-13
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13
Lebanon24
12:48 | 2026-01-13
Lebanon24
10:33 | 2026-01-13
Lebanon24
08:04 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24