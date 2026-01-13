تعاون أميركي لإدخال المفاعلات النووية الصغيرة في المنشآت الفيدرالية والتجارية

أعلنت شركة NANO Nuclear Energy ومقرها عن توقيع مع شركة Ameresco من لاستكشاف نشر تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة والمتقدمة في المواقع الفيدرالية والتجارية بالولايات المتحدة، وذلك في 12 كانون الثاني 2026.

وستشمل الدراسة تقييم مواقع التركيب، والتراخيص، والبناء، والتشغيل، وإجراءات إزالة المفاعلات بعد انتهاء عمرها، مع التركيز على مفاعلات KRONOS كنظام رئيسي، إضافة إلى تصميمي ZEUS وLOKI لتقييم أوسع.

وقال ، الرئيس التنفيذي لشركة NANO Nuclear: «يسعدنا العمل مع Ameresco لتقييم كيف يمكن لتقنيات المفاعلات الصغيرة المتطورة لدينا أن تندمج ضمن البنية التحتية للطاقة من الجيل التالي».

وستوفر المفاعلات الصغيرة طاقة ثابتة وقابلة للتوجيه لتلبية احتياجات المنشآت الفيدرالية، ومراكز البيانات، والمواقع الصناعية، كما يمكن أن تكمل محفظة Ameresco للطاقة النظيفة بما في ذلك الشبكات الصغيرة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

وأضافت الشركة أن التعاون يشمل دراسة الفرص التمويلية الحكومية والحوافز المتاحة لضمان توافق المفاعلات الصغيرة مع متطلبات الطاقة المتزايدة للتطبيقات كثيفة الاستهلاك، مثل ومراكز البيانات.