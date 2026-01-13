تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعاون أميركي لإدخال المفاعلات النووية الصغيرة في المنشآت الفيدرالية والتجارية

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:30
أعلنت شركة NANO Nuclear Energy ومقرها نيويورك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Ameresco من ماساتشوستس لاستكشاف نشر تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة والمتقدمة في المواقع الفيدرالية والتجارية بالولايات المتحدة، وذلك في 12 كانون الثاني 2026.

وستشمل الدراسة تقييم مواقع التركيب، والتراخيص، والبناء، والتشغيل، وإجراءات إزالة المفاعلات بعد انتهاء عمرها، مع التركيز على مفاعلات KRONOS كنظام رئيسي، إضافة إلى تصميمي ZEUS وLOKI لتقييم أوسع.

وقال جيمس ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة NANO Nuclear: «يسعدنا العمل مع Ameresco لتقييم كيف يمكن لتقنيات المفاعلات الصغيرة المتطورة لدينا أن تندمج ضمن البنية التحتية للطاقة من الجيل التالي».

وستوفر المفاعلات الصغيرة طاقة ثابتة وقابلة للتوجيه لتلبية احتياجات المنشآت الفيدرالية، ومراكز البيانات، والمواقع الصناعية، كما يمكن أن تكمل محفظة Ameresco للطاقة النظيفة بما في ذلك الشبكات الصغيرة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

وأضافت الشركة أن التعاون يشمل دراسة الفرص التمويلية الحكومية والحوافز المتاحة لضمان توافق المفاعلات الصغيرة مع متطلبات الطاقة المتزايدة للتطبيقات كثيفة الاستهلاك، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

