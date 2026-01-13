تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق أول منطاد هوائي مولّد للطاقة الريحية

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:55
أعلنت شركة صينية للطاقة عن نجاح أول اختبار تحليق وتوليد كهرباء لشبه تجاري لمنظومة الرياح الهوائية S2000 بقدرة ميغاواط في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وخلال الاختبار الذي جرى يوم الأحد في مدينة ييبين، ارتفع المنطاد الهوائي إلى ارتفاع نحو 2000 متر (6560 قدمًا) ونجح في توليد 385 كيلوواط/ساعة من الكهرباء وربطها مباشرة بالشبكة المحلية، في أول تجربة فعلية لتوليد الطاقة باستخدام هذا النظام المعروف باسم SAWES.

يعتمد النظام على منطاد مملوء بالهيليوم لرفع وحدة توليد الرياح إلى طبقات الجو العليا، حيث تكون الرياح أقوى وأكثر انتظامًا مقارنة بمستويات الأرض. ثم تُحوّل الطاقة الهوائية إلى كهرباء وتنقل إلى الأرض عبر كابل مثبت، الذي يساهم أيضًا في تثبيت المنطاد والتحكم بموقعه أثناء التشغيل.

ويتميز النظام بتصميم قنوات هوائية (Ducted) لتوجيه الرياح نحو الشفرات وزيادة كفاءة التوليد، ويضم 12 توربينًا في هيكله، ويصل إجمالي حجمه إلى نحو 20 ألف متر مكعب، مع قدرة اسمية تصل إلى 3 ميغاواط.

ويشير ونج هانكه، المدير الفني للشركة المطوّرة، إلى أن النظام يستهدف استخدامين رئيسيين: الأول للمناطق النائية أو خارج الشبكة، مثل نقاط الحراسة الحدودية، لتوفير مصدر طاقة مستقر، والثاني لتكملة أنظمة توليد الرياح التقليدية على الأرض، بما يخلق تزويدًا طاقيًا ثلاثي الأبعاد.

وأعلنت الشركة بدء إنتاج محدود للنظام، مع توقيع اتفاقيات نوايا مع عدة مدن ساحلية ومناطق مرتفعة في الصين، كما تبني منشأة لإنتاج المواد عالية الأداء للمنطاد في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ، بهدف تعزيز الاكتفاء المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتشير الشركة إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تطوير طاقة نظيفة في المستقبل، رغم أن التقنية لا تزال في مراحلها المبكرة، مع الحاجة لمزيد من التحقق من استقرارها طويل المدى وسلامتها وأدائها الاقتصادي.

مواضيع ذات صلة
مقاطعة سيتشوان

المدير الفني

يوم الأحد

المستقبل

جنوب غرب

العليا

جمالي

العلي

قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
