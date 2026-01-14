تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميتا تستعد لتسريح نحو 1500 موظف من وحدة Reality Labs

Lebanon 24
14-01-2026 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1468259-639039767437178855.jpg
Doc-P-1468259-639039767437178855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شركة ميتا لتنفيذ موجة جديدة من تسريحات الوظائف قد تطال نحو 1500 موظف من وحدة Reality Labs، في مؤشر واضح على أن موسم تقليص العمالة في قطاع التكنولوجيا لم ينتهِ بعد،وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة، من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، على أن تشمل نحو 10% من إجمالي العاملين في الوحدة التي تضم حاليًا قرابة 15 ألف موظف.


تُعد Reality Labs الذراع المسؤولة عن منتجات وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لدى ميتا. وقد بدأت كوحدة ناشئة تحت اسم Oculus، التي أسسها بالمر لاكي ومُوّلت عبر منصة كيك ستارتر، قبل أن تستحوذ عليها فيسبوك عام 2014. ومع مرور السنوات، تحولت الوحدة إلى مركز تطوير نظارات الواقع الافتراضي، ونظارات Ray-Ban الذكية، ومنصة Horizon Worlds، التي كانت تمثل حجر الأساس في مشروع الميتافيرس الذي راهنت عليه الشركة بقوة.


التقارير تشير إلى أن حالة التوتر داخل Reality Labs تصاعدت مع دعوة أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا، إلى اجتماع عام لجميع موظفي الوحدة يوم الأربعاء، ووصفت الدعوة الاجتماع بأنه “الأهم خلال العام”، مع مطالبة العاملين بالحضور شخصيًا، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع بعد يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عن تسريحات الوظائف، ما زاد من مخاوف الموظفين بشأن مستقبل الوحدة.

القلق حول مستقبل Reality Labs ليس جديدًا، إذ كتب صحفي موقع Gizmodo جيمس بيرو الشهر الماضي أن خطة لخفض ميزانية الوحدة بنسبة 30% تعكس تغييرًا واضحًا في أولويات ميتا، ورغم أن الخطوة لم تعنِ إنهاء مشروع الميتافيرس بالكامل، فإنها أشارت بوضوح إلى أن الشركة بدأت توجّه استثماراتها واهتمامها نحو مجالات أخرى.

ويعد هذا التحول أكثر وضوحًا هذا الأسبوع، بعدما أعلنت ميتا عن توسع ضخم في بنيتها التحتية لمراكز البيانات ضمن مبادرة جديدة تحمل اسم Meta Compute، وأكدت الشركة أنها تخطط لبناء قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي تصل إلى “عشرات الجيجاواط” قبل نهاية العقد الحالي، وهو ما يعني إنشاء مراكز بيانات تستهلك طاقة تعادل ما تستخدمه مدن كبرى كاملة، في دلالة على حجم الطموحات الجديدة.

بالتزامن مع إعلان التوسع في البنية التحتية، كشفت ميتا عن تعيين دينا باول ماكورميك، المستشارة السابقة للرئيسين الأمريكيين جورج دبليو بوش ودونالد ترامب، كرئيسة ونائبة لرئيس مجلس الإدارة، ومن المنتظر أن تلعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقات الحكومية والسياسات العامة والشراكات، خصوصًا مع دخول الشركة في مشاريع بنية تحتية ضخمة.

وفي تعليق له، وصف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، استثمارات الذكاء الاصطناعي بأنها ميزة استراتيجية طويلة الأمد، قائلًا إن طريقة بناء هذه البنية التحتية والاستثمار فيها ستحدد موقع الشركة مستقبلاً، وهي لغة مشابهة لتلك التي استخدمها في عام 2022 عند دفاعه عن الإنفاق الضخم على الميتافيرس، حين أكد أن التجارب الجديدة ستقوّي الشركة على المدى البعيد.‏ (اليوم السابع)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: البنوك الأوروبية تستعد لتسريح واسع تحت عنوان الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تعتزم إطلاق نظام تحقق جديد من العمر
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من ميتا لتحسين السمع في الأماكن الصاخبة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

دونالد ترامب

نيويورك

دونالد

فيسبوك

التزام

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-14
Lebanon24
00:42 | 2026-01-14
Lebanon24
23:00 | 2026-01-13
Lebanon24
16:55 | 2026-01-13
Lebanon24
16:30 | 2026-01-13
Lebanon24
16:20 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24