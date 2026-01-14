تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

آبل تُطلق هاتفها القابل للطي "iPhone Fold" هذا العام

Lebanon 24
14-01-2026 | 03:30
أكدت تقارير موثوقة من سلاسل التوريد أن شركة آبل حسمت قرارها بإطلاق أول هاتف قابل للطي "iphone Fold" خلال العام الجاري، ليكون بمثابة إعادة ابتكار لفئة الهواتف الفاخرة.

وبحسب تقرير مسرب من موقع MacRumors، فإن الهاتف الجديد سيتبنى تصميماً قابلاً للطي أفقياً (Book-style) مع شاشة داخلية مرنة تتراوح بين 7.7 إلى 8 بوصات، وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصات، مع ميزة تنافسية كبرى تتمثل في سمك الجهاز الذي لن يتجاوز 10 ملم عند طيه.

ستستخدم آبل لوحات OLED من الجيل الجديد تدعم تقنية ProMotion بتردد يصل إلى 144 هرتز لكلتا الشاشتين. الاختراق التقني هنا يكمن في طبقة الحماية "Ultra-Thin Glass" التي تم تطويرها لتقليل أثر "التجعد" في المنتصف إلى أدنى مستوياته، مع دمج مستشعرات اللمس مباشرة في طبقة العرض لتقليل السمك الإجمالي للجهاز.

سيعمل iPhone Fold بمعالج A20 Pro الذي يعتمد على دقة تصنيع 2 نانومتر، وهو مصمم خصيصاً للتعامل مع المهام المتعددة المكثفة التي تطلبها الشاشات الكبيرة، ولضمان استقرار الأداء، قامت آبل بدمج نظام تبريد سائل متطور (Vapor Chamber) يغطي مساحة كبيرة من هيكل الهاتف، وهو أمر ضروري نظراً لنحافة التصميم وقوة المعالجة.

نظراً للتحديات التقنية في وضع مستشعرات Face ID تحت الشاشة القابلة للطي في هذه المرحلة، تشير التقارير إلى أن آبل ستعيد تقنية Touch ID ولكن بشكل مطور ومدمج في زر الطاقة الجانبي، كما سيحتوي الهاتف على نظام كاميرات "Periscope" متطور يدعم التقريب البصري حتى 10x، ليكون أقوى هاتف تصوير في تاريخ الشركة. (اليوم السابع)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24