Najib Mikati
تقنية جديدة في Wi-Fi 8 للحد من التداخل بين أجهزة الراوتر

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:15
بدأت جمعية IEEE في وضع اللمسات الأخيرة على معيار Wi-Fi 8 (802.11bn)، والذي يمثل تحولاً جوهريًا من التركيز على "السرعة الخام" إلى "استقرار الاتصال" في البيئات المزدحمة.

وفقاً لتقرير متخصص من موقع Network World، فإن Wi-Fi 8 يهدف إلى توفير زمن استجابة منخفض جداً (Latency) واتصال لا ينقطع بنسبة 99.99%، وهو أمر حيوي لتطبيقات الجراحة عن بُعد والواقع الافتراضي المتكامل.

تكنولوجيا "التنسيق المنسق" بين نقاط الوصول
الميزة الأساسية في Wi-Fi 8 هي تقنية "Coordinated Spatial Reuse" التي تسمح لأجهزة الراوتر المجاورة بالتحدث مع بعضها البعض لتنسيق القنوات الترددية ومنع التداخل. هذا النظام يضمن أن اتصالك لن يتأثر بجهاز الراوتر الخاص بجارك، مما يحسن من سرعة نقل البيانات الفعلية بنسبة 25% في الشقق السكنية المزدحمة.

دعم الذكاء الاصطناعي لإدارة النطاق الترددي
سيتضمن المعيار الجديد خوارزميات ذكاء اصطناعي مدمجة في رقائق الاتصال، تقوم بالتنبؤ بحاجة الأجهزة للبيانات وتخصيص الموارد قبل طلبها. على سبيل المثال، إذا اكتشف الراوتر أنك بدأت مكالمة فيديو بدقة 8K، سيقوم فوراً بتخصيص ممر بيانات محمي لضمان عدم حدوث أي "تقطيع" في الصورة.

 كفاءة الطاقة لإنترنت الأشياء (IoT)
تم تحسين بروتوكولات Wi-Fi 8 لتقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة الصغيرة والحساسات الذكية بنسبة 50%. هذا التطور يسمح للأجهزة القابلة للارتداء والساعات الذكية بالبقاء متصلة بالشبكة بشكل دائم دون استنزاف البطارية، مع سرعات استجابة تناهز سرعة الألياف الضوئية. (اليوم السابع)
