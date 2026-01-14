تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Realme تطلق هاتفا متطورا بقدرات تصوير مميزة

Lebanon 24
14-01-2026 | 07:38
أعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي يتميز بتصميمه الأنيق وتقنياته المتطورة وقدرات التصوير العالية.
 
وحصل الهاتف على هيكل مميز التصميم مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162/77.1/8.3) ملم، وزنه 215 غ.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1270/2772) بيكسل، ترددها يصل إلى 165 هيرتز، معدل سطوعها 1000 nits، وكثافتها تعادل 450 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام "أندرويد-16" مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 الذي يعتبر من أقوى معالجات الهواتف حاليا، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، حصلت على تقريب رقمي 120 X، فيها عدسة ultrawide وعدسة telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، كما حصل على بطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 
