تنبيه عاجل لمستخدمي آيفون وأندرويد.. احذفوا هذه الرسائل فورًا!

مع تزايد التوقعات بإدخال أبل لتحديث على نظام المراسلة "RCS"—ربما ضمن تحديث iOS 26.3 المرتقب—تبرز قضية مهمة تتعلق بأمان الرسائل.





وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، في ظل التحذيرات المستمرة من الوكالات الفيدرالية الأميركية حول مخاطر استخدام الرسائل النصية غير المشفّرة، وعدم جدوى الاعتماد عليها دون تشفير تام بين المرسل والمتلقي.وبحسب تقرير لمجلة فوربس، فإن تحديث أبل، إلى جانب التحديث المماثل من لنظام أندرويد، سيقدّم لأول مرة مستوى أمان مشابه لما توفره تطبيقات مثل ، ليشمل تطبيقات المراسلة الافتراضية على أجهزة أندرويد وآيفون.ورغم أن استخدام تطبيقات مشفّرة بالكامل مثل واتساب أو سيغنال يوفر حماية قوية، تواصل الوكالات الفيدرالية تقديم نصائح إضافية، بعضها بديهي، وبعضها قد يفاجئ المستخدمين. ومع ذلك، فإن هذه الوكالات تستبعد أن يحل تحديث أبل القادم جميع المشكلات الأمنية، حتى مع تفعيل التشفير الكامل.وقالت وكالة الدفاع السيبراني الأميركية: "تجنّب مسح روابط دعوات المجموعات أو رموز QR من مصادر مجهولة". ويُعتبر هذا تحذيرًا مهمًا الآن خاصةً بعد ضبط قراصنة يستهدفون ضحياهم باستخدام هذه الحيلة.وبالمثل، يجب عليك "الحذر من رسائل التنبيهات الأمنية غير المتوقعة"، كما يجب عليك التحقق من أي أجهزة مرتبطة غير معروفة وإزالتها، ويجب عليك عدم مشاركة أي رموز أمان تُرسل إلى هاتفك عبر الرسائل النصية.وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أيضًا إنه يجب تفعيل ميزات انتهاء صلاحية الرسائل لحذف الرسائل الحساسة تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. وتُعرف هذه الميزة بما يُسمّى بالرسائل ذاتية الاختفاء، وهي متاحة على واتساب وسيغنال وفيسبوك ماسنجر، وجميعها تطبيقات مشفّرة بالكامل.لا يوجد مثل هذا الخيار في تطبيق "iMessage" من "أبل"، وبينما يمكنك القيام بذلك من داخل تطبيق غوغل، إلا أنه ما لم يُضف "iMessage" هذه الخاصية، فلن يُقدم حلًا كاملًا.ولا يقتصر الأمر على أن تطبيق "iMessage" لا يوفّر ميزة حذف الرسائل تلقائيًا بعد مدة، بل إن حتى خيار حذف الرسائل المرسلة بالخطأ أو "إلغاء إرسالها" ما يزال محدودًا للغاية.

ويعتبر "RCS" الجيل الجديد للرسائل النصية، ويُفترض أن يحل محل "SMS"، مع ميزات متقدمة مثل إرسال الصور والفيديو بجودة عالية، وإمكانية معرفة حالة وصول الرسائل وقراءتها، خصوصًا بين مستخدمي آيفون وأندرويد.

ويُعد قرار أبل بتوسيع خيار "إلغاء الإرسال" ليشمل رسائل "RCS" خطوة مهمة، رغم أن أبل توضح أنّ الإلغاء أو تعديل الرسائل يقتصر حاليًا على "iMessage" على أنظمة iOS 16، iPadOS 16.1، macOS 13، visionOS 1 أو أحدث.

بمعنى آخر، رسائل SMS أو MMS أو RCS لا يمكن تعديلها أو إلغاء إرسالها بعد الإرسال، ما يجعل تعديل إعدادات الرسائل الحساسة أكثر أهمية من ميزة تحديد مدة انتهاء الرسائل . (العربية)