ميزة خفية في ويندوز 11 تكشف صحة بطارية اللابتوب

كشفت تقارير تقنية أن 11 يتضمن أداة مدمجة وغير معروفة على نطاق واسع تتيح للمستخدمين فحص صحة بطارية الكمبيوتر المحمول ومعرفة مدى تدهورها والحاجة المحتملة إلى استبدالها، من دون تثبيت أي برامج إضافية.



توفّر الأداة تقريرًا تقنيًا دقيقًا يشمل السعة التصميمية الأصلية للبطارية، والسعة الحالية عند الشحن الكامل، إضافة إلى عدد دورات الشحن. ويُعد الفارق بين السعتين مؤشّرًا أساسيًا على حالة البطارية، إذ إن خسارة نحو 15–20% من السعة الأصلية تدلّ على تدهور ملحوظ، فيما تُصمَّم معظم البطاريات للعمل بكفاءة مقبولة حتى حدود 500 دورة شحن تقريبًا.



ويمكن تفعيل الميزة بسهولة عبر موجه الأوامر أو PowerShell من خلال الأمر:



powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html"



ليتم إنشاء تقرير بصيغة HTML يُفتح مباشرة عبر المتصفح، ويتضمن أيضًا سجل وأداءها في الفترات الأخيرة.



وتأتي هذه الميزة ضمن تحديثات ويندوز 11 الأخيرة، في وقت تتزايد فيه أهمية مراقبة البطارية بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة اللابتوب للعمل والدراسة، ما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل للحفاظ على أداء أجهزتهم على المدى .

