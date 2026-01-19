تيك توك تطلق نظام تحقق متقدم لحماية القاصرين على منصتها

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين والامتثال للتشريعات الرقمية، أعلنت منصة تيك توك عن خططها لتعزيز تقنيات التحقق من أعمار المستخدمين.تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية على شركات التواصل الاجتماعي لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت.وأوضحت تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس ، أنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في نشر تقنية متقدمة للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف إدارة حسابات القاصرين بشكل أكثر دقة وفعالية.وتأتي هذه المبادرة استجابة لتزايد المطالب العالمية، وبالأخص الأوروبية، بوضع آليات صارمة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.يتضمن النظام الجديد، الذي تم تطويره بعد تجربة استمرت عامًا كاملًا في كمرحلة تجريبية، استخدام برمجيات تعتمد على تحليل معلومات الحساب وسلوك المستخدم المحتمل، بما في ذلك محتوى المنشورات ونمط التفاعل مع التطبيق لتحديد ما إذا كان المستخدم ربما يكون أقل من 13 عامًا.وبموجب هذه التقنية، لن يتم حظر الحسابات المصنّفة على أنها قاصرة تلقائيًا، بل سترسل إلى مراجعة بشرية من قبل مراقبين مختصين قبل اتخاذ قرار الإغلاق.كما يتيح النظام الجديد للمستخدمين الذين قد يكون تم تحديدهم خطأ فرصة باستخدام أساليب تحقق رسمية مثل تقدير العمر عبر الصورة أو تفويض بطاقة ائتمان أو وثيقة هوية حكومية.أكدت تيك توك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الامتثال للتشريعات العالمية والاتحاد المتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدمين، محاولةً إيجاد توازن بين التحقق من العمر دون المساس بالقوانين الصارمة لحماية الخصوصية.وأشارت إلى أن النظام لا يُستخدم لأغراض أخرى غير حماية المستخدمين الأصغر سنًا، وأن التنبؤ بعمر المستخدم يُستخدم فقط لتوجيه الحالات للمراجعة البشرية وتحسين التكنولوجيا باستمرار.يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الضغوط الدولية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حماية القُصّر، لا سيما بعد حظر أستراليا استخدام هذه الشبكات من قبل من هم دون 16 عامًا، وما تبعه من حذف ملايين الحسابات التي يعتقد أنها تعود لقاصرين.كما تشهد نفسها نقاشات متزايدة حول سن الاستخدام المسموح به، حيث يدعو بعض صناع السياسات في الأوروبي إلى رفع السن القانوني لاستخدام المنصات الاجتماعية وربطها بآليات تحقق صعبة تجاوز التحقق الذاتي البسيط.إلى جانب نظام التحقق من العمر، أعلنت تيك توك عن مجموعة من الضوابط المساندة لحماية المستخدمين الأصغر سنًا، مثل منع المراسلة المباشرة للمستخدمين دون 16 عامًا، وتحديد مدة استخدام يومية وتقييد الإشعارات للمراهقين حتى سن 18 عامًا.وتركز هذه الخطوة على تقديم شبكة اجتماعية يمكن أن تستفيد منها الفئات العمرية الأكبر مع تقليل المخاطر على الأطفال، في ظل مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية للاستخدام المكثف لوسائل التواصل على القاصرين. (ارم نيوز)