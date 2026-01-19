تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تيك توك تطلق نظام تحقق متقدم لحماية القاصرين على منصتها

Lebanon 24
19-01-2026 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1470675-639044347762550825.webp
Doc-P-1470675-639044347762550825.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين والامتثال للتشريعات الرقمية، أعلنت منصة تيك توك عن خططها لتعزيز تقنيات التحقق من أعمار المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية على شركات التواصل الاجتماعي لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت.

وأوضحت تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، أنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في نشر تقنية متقدمة للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف إدارة حسابات القاصرين بشكل أكثر دقة وفعالية.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لتزايد المطالب العالمية، وبالأخص الأوروبية، بوضع آليات صارمة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.
يتضمن النظام الجديد، الذي تم تطويره بعد تجربة استمرت عامًا كاملًا في بريطانيا كمرحلة تجريبية، استخدام برمجيات تعتمد على تحليل معلومات الحساب وسلوك المستخدم المحتمل، بما في ذلك محتوى المنشورات ونمط التفاعل مع التطبيق لتحديد ما إذا كان المستخدم ربما يكون أقل من 13 عامًا.

وبموجب هذه التقنية، لن يتم حظر الحسابات المصنّفة على أنها قاصرة تلقائيًا، بل سترسل إلى مراجعة بشرية من قبل مراقبين مختصين قبل اتخاذ قرار الإغلاق.

كما يتيح النظام الجديد للمستخدمين الذين قد يكون تم تحديدهم خطأ فرصة الاستئناف باستخدام أساليب تحقق رسمية مثل تقدير العمر عبر الصورة أو تفويض بطاقة ائتمان أو وثيقة هوية حكومية.
أكدت تيك توك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الامتثال للتشريعات العالمية والاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدمين، محاولةً إيجاد توازن بين التحقق من العمر دون المساس بالقوانين الصارمة لحماية الخصوصية.

وأشارت إلى أن النظام لا يُستخدم لأغراض أخرى غير حماية المستخدمين الأصغر سنًا، وأن التنبؤ بعمر المستخدم يُستخدم فقط لتوجيه الحالات للمراجعة البشرية وتحسين التكنولوجيا باستمرار.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الضغوط الدولية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حماية القُصّر، لا سيما بعد حظر أستراليا استخدام هذه الشبكات من قبل من هم دون 16 عامًا، وما تبعه من حذف ملايين الحسابات التي يعتقد أنها تعود لقاصرين.

كما تشهد أوروبا نفسها نقاشات متزايدة حول سن الاستخدام المسموح به، حيث يدعو بعض صناع السياسات في البرلمان الأوروبي إلى رفع السن القانوني لاستخدام المنصات الاجتماعية وربطها بآليات تحقق صعبة تجاوز التحقق الذاتي البسيط.

إلى جانب نظام التحقق من العمر، أعلنت تيك توك عن مجموعة من الضوابط المساندة لحماية المستخدمين الأصغر سنًا، مثل منع المراسلة المباشرة للمستخدمين دون 16 عامًا، وتحديد مدة استخدام يومية وتقييد الإشعارات للمراهقين حتى سن 18 عامًا.

وتركز هذه الخطوة على تقديم شبكة اجتماعية يمكن أن تستفيد منها الفئات العمرية الأكبر مع تقليل المخاطر على الأطفال، في ظل مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية للاستخدام المكثف لوسائل التواصل على القاصرين. (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تيك توك تطلق تقنية جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ضوابط أمان متقدمة لحماية مستخدمي كروم من مخاطر الوكلاء الذكيين
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تعتزم إطلاق نظام تحقق جديد من العمر
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية الأطفال... "ميتا" تطلق نظام حماية جديد
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:22:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الاستئناف

البرلمان

بريطانيا

الأوروبي

الصينية

أوروبا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-01-19
Lebanon24
03:34 | 2026-01-19
Lebanon24
00:51 | 2026-01-19
Lebanon24
23:00 | 2026-01-18
Lebanon24
16:55 | 2026-01-18
Lebanon24
16:44 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24