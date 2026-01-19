تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
تحديث خارج الجدول لمايكروسوفت..إصلاح أعطال التشغيل وفشل تسجيل الدخول
Lebanon 24
19-01-2026
|
15:00
أصدرت
مايكروسوفت
تحديثًا عاجلًا خارج نطاق التحديثات المعتادة بعد ظهور مشكلات في آخر تحديث أمني لنظام
ويندوز
يناير 2026 ، يركز هذا التحديث على إصلاح الأخطاء الحرجة التي أثرت على بعض أجهزة ويندوز 11 وويندوز 10.
وواجه بعض مستخدمي ويندوز 11 مشكلة
إعادة تشغيل
أجهزتهم تلقائيًا، عند محاولة إيقاف التشغيل، أو وضع الجهاز في وضع الإسبات ، ويستهدف التحديث الأجهزة التي تعمل بميزة التشغيل الآمن، وهي ميزة حماية تمنع الهجمات على مستوى البرامج أثناء بدء التشغيل.
وأبلغ بعض المستخدمين عن فشل تسجيل الدخول إلى أجهزتهم عبر تطبيقات الاتصال عن بُعد ، وأوضحت مايكروسوفت أن السبب يكمن في إدخال بيانات الاعتماد بشكل غير صحيح، ويعيد التحديث الجديد القدرة على تسجيل الدخول بشكل طبيعي.
ورغم هذا التحديث، لا تزال بعض المشكلات العالقة في تحديث كانون الأول 2026 قائمة، مثل ظهور الشاشات الفارغة أو توقف برنامج
outlook
Classic عن العمل، للمستخدمين الذين لا يرغبون بالترقية إلى ويندوز 11، يمكنهم الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة لويندوز 10 لفترة أطول.
