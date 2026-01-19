تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

بين الخوف والفرص.. كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل؟

Lebanon 24
19-01-2026 | 15:00
بين الخوف والفرص.. كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل؟
بين الخوف والفرص.. كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل؟ photos 0
كيف سيبدو مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي؟ مع تصاعد المخاوف عالميًا من اضطراب سوق العمل واستبدال الآلات بالأدوار البشرية، يشير تقرير جديد صادر عن بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" إلى أن موجة التحول التي تقودها الآلات قد تكون واسعة النطاق. 
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة، بما يتيح له أتمتة نحو 25% من إجمالي ساعات العمل، ورغم توقع فقدان بعض الوظائف، يستبعد التقرير حدوث انهيار شامل في سوق التوظيف.

ويقدر البحث، الذي أعده محللا "جولدمان ساكس" جوزيف بريجز وسارة دونغ، أن قرابة ربع المهام الوظيفية الحالية يمكن أتمتتها في نهاية المطاف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 واستنادًا إلى بيانات وزارة العمل الأمريكية، يوضح التقرير كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل بيئة العمل، ويغير هياكل الوظائف، ويؤثر في المهارات المطلوبة عبر مختلف القطاعات.

ويشير التقرير إلى أن تأثير الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لن يكون متساويًا بين القطاعات، فمن المرجح أن تتعرض بعض المجالات، خاصة الوظائف المكتبية التي تعتمد على مهام معرفية روتينية، لاضطرابات أسرع وأعمق، كما تبدو وظائف تحليل البيانات، والأعمال الإدارية، والبرمجة الأساسية، والمحاسبة، والبحث القانوني، من بين الأكثر عرضة للتأثر.

ورغم حجم الأتمتة المتوقع، لا يرى باحثو "جولدمان ساكس" أن ذلك سيقود إلى انهيار كامل في التوظيف، ويقول الباحثون: "تشير توقعاتنا الأساسية إلى ارتفاع إنتاجية العمل بنحو 15% بفعل الذكاء الاصطناعي، وبالاستناد إلى العلاقة التاريخية بين مكاسب الإنتاجية الناتجة عن التكنولوجيا وفقدان الوظائف، فإن ما بين 6% و7% من الوظائف قد يتم الاستغناء عنها خلال فترة تبني هذه التقنيات".

ويحذر التقرير كذلك من احتمال ارتفاع معدل البطالة على المدى القصير، نتيجة فقدان بعض العمال لوظائفهم قبل ظهور وظائف جديدة بشكل كامل، كمل يقدر "جولدمان ساكس" أن يصل الارتفاع الأقصى في معدل البطالة إلى نحو 0.6 نقطة مئوية، أي ما يعادل قرابة مليون عاطل إضافي في ذروة التأثير.

ويضع التحليل الذكاء الاصطناعي ضمن سياق تاريخي أوسع، إذ يرى الباحثون أن التغير التكنولوجي كان على الدوام محركا رئيسيًا للنمو طويل الأجل في فرص العمل، ويشير التقرير إلى أن "40% فقط من العاملين اليوم يشغلون وظائف كانت موجودة قبل 85 عامًا، ما يرجح أن يخلق الذكاء الاصطناعي أدوارًا جديدة حتى مع إلغائه لأدوار أخرى".

 كما لفت إلى أن أكثر من 6 ملايين عامل يعملون حاليًا في وظائف مرتبطة بالحاسبات لم تكن موجودة قبل 30 إلى 40 عامًا، في حين يعمل 8 إلى 9 ملايين آخرين في وظائف أتاحها اقتصاد العمل الحر والتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وألعاب الفيديو. (اليوم السابع)
 
