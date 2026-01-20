تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تأثر الوظائف بالذكاء الاصطناعي.. استطلاع يكشف من هم "الأكثر قلقا"

Lebanon 24
20-01-2026 | 00:48
A-
A+
تأثر الوظائف بالذكاء الاصطناعي.. استطلاع يكشف من هم الأكثر قلقا
تأثر الوظائف بالذكاء الاصطناعي.. استطلاع يكشف من هم الأكثر قلقا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ‌ظل تزايد اعتماد الشركات على روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كشف استطلاع أجرته شركة "راندستاد" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن 4 ‌من كل 5 عمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مهامهم اليومية في مكان العمل مع كون أفراد "الجيل زد" من بين الأكثر قلقا. 

وقالت شركة "راندستاد" في تقريرها السنوي إن الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات "وكيل ‌ذكاء اصطناعي" ارتفعت 1587 بالمئة، وتشير بيانات الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحلان بشكل متزايد محل المعاملات والأدوار منخفضة التعقيد.

وشمل الاستطلاع 27 ألف عامل و1225 من أصحاب العمل بالإضافة إلى تحليل أكثر من ثلاثة ملايين من إعلانات الوظائف عبر 35 سوقا.

وتتعرض أسواق العمل لضغوط هائلة مع قيام الشركات في أنحاء العالم بتكثيف عمليات خفض الوظائف ⁠فضلا عن تراجع معنويات المستهلكين، بعد أن هزّتها ‍حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتحركاته الحادة في السياسة الخارجية.

وبدأت شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي في استبدال وظائف بالأتمتة، في وقت لا تزال فيه ‌معظم الشركات بانتظار عوائد ملموسة من موجة استثمار استثنائية في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن تشكل عالم الأعمال لسنوات مقبلة.

وأظهرت بيانات الاستطلاع الخاص بـ"راندستاد" أن نحو نصف العمال الذين شملتهم المقابلات يخشون أن تعود هذه التقنية الناشئة بالفائدة على ⁠الشركات أكثر مما تفيد القوى العاملة.(سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤيد اللبنانيون حصر سلاح "الحزب"؟ استطلاع رأي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 10:15:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

القوى العاملة

دونالد ترامب

سكاي نيوز

الاستطلاع

سكاي نيو

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-01-20
Lebanon24
15:00 | 2026-01-19
Lebanon24
15:00 | 2026-01-19
Lebanon24
12:15 | 2026-01-19
Lebanon24
10:05 | 2026-01-19
Lebanon24
08:51 | 2026-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24