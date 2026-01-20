تأثر الوظائف بالذكاء الاصطناعي.. استطلاع يكشف من هم "الأكثر قلقا"

في ‌ظل تزايد اعتماد الشركات على روبوتات الدردشة القائمة على ، كشف استطلاع أجرته شركة "راندستاد" ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن 4 ‌من كل 5 عمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مهامهم اليومية في مكان العمل مع كون أفراد "الجيل زد" من بين الأكثر قلقا.



وقالت شركة "راندستاد" في تقريرها السنوي إن الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات "وكيل ‌ذكاء اصطناعي" ارتفعت 1587 بالمئة، وتشير بيانات إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحلان بشكل متزايد محل المعاملات والأدوار منخفضة التعقيد.



وشمل الاستطلاع 27 ألف عامل و1225 من أصحاب العمل بالإضافة إلى تحليل أكثر من ثلاثة ملايين من إعلانات الوظائف عبر 35 سوقا.



وتتعرض أسواق العمل لضغوط هائلة مع قيام الشركات في أنحاء العالم بتكثيف عمليات خفض الوظائف ⁠فضلا عن تراجع معنويات المستهلكين، بعد أن هزّتها ‍حرب الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي وتحركاته الحادة في السياسة الخارجية.



وبدأت شركات التكنولوجيا التي تركز على الذكاء الاصطناعي في استبدال وظائف بالأتمتة، في وقت لا تزال فيه ‌معظم الشركات بانتظار عوائد ملموسة من موجة استثمار استثنائية في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن تشكل عالم الأعمال لسنوات مقبلة.



وأظهرت بيانات الاستطلاع الخاص بـ"راندستاد" أن نحو نصف العمال الذين شملتهم المقابلات يخشون أن تعود هذه التقنية الناشئة بالفائدة على ⁠الشركات أكثر مما تفيد .(سكاي نيوز)



