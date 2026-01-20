تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

Google Photos يقترب من إضافة أدوات تحرير الفيديو داخل التطبيق

Lebanon 24
20-01-2026 | 10:20
Google Photos يقترب من إضافة أدوات تحرير الفيديو داخل التطبيق
Google Photos يقترب من إضافة أدوات تحرير الفيديو داخل التطبيق photos 0
في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، تستعد شركة غوغل لإضافة مزايا جديدة إلى تطبيق Google Photos، من أبرزها التحكم في سرعة تشغيل مقاطع الفيديو.

وأظهرت نتائج تحليل للتحديث الجديد أن غوغل تعمل على إدخال مجموعة من التحسينات التي طال انتظارها، ولا سيما ميزة تعديل سرعة تشغيل الفيديو، التي طالما طالب بها المستخدمون.

ومن المتوقع أن تظهر هذه الميزة قريبًا في إصدار تجريبي من التطبيق، قبل أن تُطرح رسميًّا لجميع المستخدمين، ما يعكس استمرار غوغل في تطوير أدوات تتيح للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في محتواهم الرقمي.

عند تفعيل ميزة تعديل سرعة تشغيل الفيديو، سيظهر خيار Playback speed في قائمة الثلاث نقاط أعلى يمين الشاشة. وعند النقر عليه، ستظهر للمستخدم عدة خيارات للسرعة تتراوح بين سرعة x0.25، وx0.5، وx1، وx1.5، وx2.

وبحسب المصادر، فإن هذه الميزة شبيهة بتلك المتوفرة حاليًّا في منصات مثل يوتيوب، وتُمكّن المستخدم من تسريع أو إبطاء الفيديو حسب الحاجة دون الحاجة للخروج إلى تطبيقات خارجية.

مع العلم أن الميزة حاليًّا غير متاحة بعد للمستخدمين العاديين، وما يزال من غير الواضح متى سيتم طرحها في التحديث الرسمي، لكن المؤشرات توحي بأنها قيد الاختبار قبل الإطلاق على نطاق أوسع.
إلى جانب ميزة تعديل سرعة الفيديو، يقترح تحليل الكود وجود خيار جديد لإخفاء تواريخ الصور في واجهة عرض Grid View. ويتيح هذا الخيار للمستخدمين مشاهدة الصور بدون فواصل التاريخ؛ مما يمنحهم تجربة أكثر سلاسة وانسيابية عند التصفح.
والميزة الجديدة تظهر كخيار قابل للتبديل في إعدادات طريقة العرض، ولكن حتى الآن لا يبدو أنها تعمل بشكل كامل في النسخة التجريبية التي تم تحليلها. ومع ذلك، من المتوقع أن تعمل غوغل على تحسين الوظيفة قبل الإطلاق للجمهور.
إن الكشف عن هذه التعديلات يوفر لمحة عن توجهات غوغل لتحسين وظائف Google Photos، مما يدل على تركيز أكبر على تحرير الفيديو وتوفير أدوات أكثر قوة داخل التطبيق ذاته، بدلًا من الاعتماد على تطبيقات خارجية لتحرير وتشغيل المحتوى المرئي.
وإذا تم إطلاق ميزة تعديل سرعة تشغيل الفيديو رسميًّا، فستكون إضافة مهمة لتطبيق Google Photos، مما يجعله ليس مجرد معرض للصور والفيديوهات فحسب، بل أداة أكثر فاعلية للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم الكامل بتجربة المشاهدة والتحرير داخل التطبيق. (ارم نيوز)

 
