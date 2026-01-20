اتهامات لميتا بالتغاضي عن إعلانات كازينوهات غير قانونية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
20-01-2026 | 12:13
أفادت لجنة المقامرة البريطانية، بأن شركة ميتا بلاتفورمز (META.O)، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تتغاضى عن إعلانات الكازينوهات الإلكترونية غير القانونية على مواقعها، ما يشير إلى أنها راضية عن الاستمرار في جني الأموال من المجرمين.

وقال المدير التنفيذي للهيئة التنظيمية المستقلة، تيم ميلر، إن أي شخص قضى ولو القليل من الوقت على منصات ميتا من المرجح أن يكون قد شاهد إعلانات في موجز الأخبار الخاص به عن الكازينوهات غير القانونية على الإنترنت.
