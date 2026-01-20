سيارة كهربائية في ثورة البطاريات الصلبة

أعلنت شركة لصناعة السيارات خطوة جديدة نحو إدخال بطاريات الحالة الصلبة إلى الاستخدام التجاري، مؤكدةً عزمها طرح هذه التقنية في سيارة كهربائية إنتاجية في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أشهر قليلة من نموذج أولي لها.

وأوضحت الشركة أن أول طراز سيُزوَّد ببطارية الحالة الصلبة سيكون سيارة Liefeng Shooting Brake التابعة لعلامتها الفاخرة Exeed، في خطوة تُعد من أوائل التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في سيارات الركاب الكهربائية.

وكانت شيري قد كشفت في أكتوبر الماضي عن خلية بطارية حالة صلبة بكثافة طاقة تبلغ 600 واط/ساعة لكل كيلوغرام، طُوِّرت من قبل معهد أبحاث بطاريات الحالة الصلبة التابع لها، وتعتمد على إلكتروليت صلب مُبلمَر وتقنية كاثود غني بالليثيوم والمنغنيز، ما يلغي المكونات السائلة القابلة للاشتعال المستخدمة في بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.

وبحسب موقع CarNewsChina، تخطط Exeed لدمج هذه البطارية في طراز Liefeng بهدف اختبار أدائها في ظروف القيادة الفعلية، وليس فقط ضمن بيئات الاختبار، في إطار توجه العلامة لتكون منصة عرض للتقنيات المتقدمة.

وتَعِد السيارة بأداء لافت في الطقس شديد البرودة، إذ يُتوقع أن تصل مدى القيادة إلى نحو 1500 كيلومتر وفق دورة الاختبار الصينية (CLTC)، مع قدرة البطارية على العمل بكفاءة في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وهي نقطة تُعد تحديًا رئيسيًا أمام السيارات الكهربائية.

وعلى صعيد الأداء، تشير التقارير إلى أن السيارة ستعتمد على منصة كهربائية بجهد 800 فولت، ما يتيح شحنًا أسرع وكفاءة أعلى، إلى جانب محرك كهربائي بسرعة تصل إلى 30 ألف ، مع تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ، وسرعة قصوى تبلغ 260 كيلومترًا في الساعة.

وتخطط شيري لإطلاق هذه التقنية تدريجيًا، حيث ستبدأ في عام 2026 بتشغيل أسطول محدود في خدمات النقل التشاركي وتأجير السيارات، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج الواسع في عام 2027، في وقت تتسابق فيه شركات عالمية عدة لتطوير بطاريات الحالة الصلبة باعتبارها الجيل المقبل من تقنيات تخزين الطاقة للسيارات الكهربائية.