تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سيارة كهربائية في ثورة البطاريات الصلبة

Lebanon 24
20-01-2026 | 13:00
A-
A+
سيارة كهربائية في ثورة البطاريات الصلبة
سيارة كهربائية في ثورة البطاريات الصلبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة شيري الصينية لصناعة السيارات خطوة جديدة نحو إدخال بطاريات الحالة الصلبة إلى الاستخدام التجاري، مؤكدةً عزمها طرح هذه التقنية في سيارة كهربائية إنتاجية في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أشهر قليلة من الكشف عن نموذج أولي لها.

وأوضحت الشركة أن أول طراز سيُزوَّد ببطارية الحالة الصلبة سيكون سيارة Liefeng Shooting Brake التابعة لعلامتها الفاخرة Exeed، في خطوة تُعد من أوائل التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا في سيارات الركاب الكهربائية.

وكانت شيري قد كشفت في أكتوبر الماضي عن خلية بطارية حالة صلبة بكثافة طاقة تبلغ 600 واط/ساعة لكل كيلوغرام، طُوِّرت من قبل معهد أبحاث بطاريات الحالة الصلبة التابع لها، وتعتمد على إلكتروليت صلب مُبلمَر وتقنية كاثود غني بالليثيوم والمنغنيز، ما يلغي المكونات السائلة القابلة للاشتعال المستخدمة في بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.

وبحسب موقع CarNewsChina، تخطط Exeed لدمج هذه البطارية في طراز Liefeng بهدف اختبار أدائها في ظروف القيادة الفعلية، وليس فقط ضمن بيئات الاختبار، في إطار توجه العلامة لتكون منصة عرض للتقنيات المتقدمة.

وتَعِد السيارة بأداء لافت في الطقس شديد البرودة، إذ يُتوقع أن تصل مدى القيادة إلى نحو 1500 كيلومتر وفق دورة الاختبار الصينية (CLTC)، مع قدرة البطارية على العمل بكفاءة في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، وهي نقطة تُعد تحديًا رئيسيًا أمام السيارات الكهربائية.

وعلى صعيد الأداء، تشير التقارير إلى أن السيارة ستعتمد على منصة كهربائية بجهد 800 فولت، ما يتيح شحنًا أسرع وكفاءة أعلى، إلى جانب محرك كهربائي بسرعة دوران تصل إلى 30 ألف دورة في الدقيقة، مع تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ، وسرعة قصوى تبلغ 260 كيلومترًا في الساعة.

وتخطط شيري لإطلاق هذه التقنية تدريجيًا، حيث ستبدأ في عام 2026 بتشغيل أسطول محدود في خدمات النقل التشاركي وتأجير السيارات، على أن تبدأ مرحلة الإنتاج الواسع في عام 2027، في وقت تتسابق فيه شركات عالمية عدة لتطوير بطاريات الحالة الصلبة باعتبارها الجيل المقبل من تقنيات تخزين الطاقة للسيارات الكهربائية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منعطف جديد لصناعة السيارات: طرح أول مركبات مزوّدة ببطاريات الحالة الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من "نيو موتورز" إلى مصانع البطاريات: المملكة تدخل عصر السيارة الكهربائية الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق أول مصنع "غيغا فاكتوري" لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24

دورة في الدقيقة

الكشف عن

الصينية

طاريا

دوران

العلا

شيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
Lebanon24
01:07 | 2026-01-21
Lebanon24
00:49 | 2026-01-21
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
16:30 | 2026-01-20
Lebanon24
16:30 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24