تكنولوجيا وعلوم

تسلا تستأنف تطوير حاسوبها الفائق Dojo3

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:00
تسلا تستأنف تطوير حاسوبها الفائق Dojo3
تسلا تستأنف تطوير حاسوبها الفائق Dojo3 photos 0
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، استئناف العمل على الحاسوب الفائق Dojo3 لتدريب الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصبح تصميم شريحة AI5 جاهزًا ومستقرًا، بحسب منشور له على منصة "X".

وكانت تسلا قد أنهت فريق عمل Dojo العام الماضي وأعيد توزيع موظفيه على أقسام أخرى، بسبب اختلافات التصميم بين شرائح AI5 وAI6. وأوضح ماسك في حينه أن تقسيم الموارد على تصميمين مختلفين للشرائح لم يكن منطقيًا، مؤكدًا أن تركيز الشركة كان على تطوير الشريحتين الجديدتين لأغراض الاستدلال (Inference) وتشغيل أنظمة القيادة الذاتية، وليس لتدريب الذكاء الاصطناعي.

ويُستخدم حاسوب Dojo لتدريب نماذج التعلم الآلي لشركة تسلا، بما في ذلك تحسين برنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، من خلال معالجة تسجيلات الفيديو والبيانات الأخرى المأخوذة من سيارات تسلا.

وأشار ماسك إلى أن شريحة AI5 ستجعل السيارات "شبه مثالية" وستعزز قدرات روبوت Optimus، بينما ستكون AI6 مخصصة للاستخدام في روبوت Optimus ومراكز البيانات، وتهدف شرائح AI7/Dojo3 إلى الحوسبة الفضائية للذكاء الاصطناعي، في إشارة محتملة إلى خطط إرسال مراكز بيانات إلى المدار للاستفادة من الطاقة الشمسية على مدار الساعة والتبريد الطبيعي للفضاء.

وفي سياق متصل، أعلن ماسك مؤخرًا أن الحاسوب الفائق Colossus 2 الخاص بشركة xAI، المستخدم لتدريب نموذج اللغة الكبيرة Grok، أصبح الآن جاهزًا للعمل، ويُعد أول نظام تدريب ذكاء اصطناعي على نطاق الجيجاوات في العالم.

 

