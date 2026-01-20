تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

Grain Blanc… ابتكار يحوّل أي نسمة ريح إلى كهرباء

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:00
Grain Blanc… ابتكار يحوّل أي نسمة ريح إلى كهرباء
Grain Blanc… ابتكار يحوّل أي نسمة ريح إلى كهرباء photos 0
طورّت شركة Philéole البلجيكية جهاز Grain Blanc، وهو توربين رياح صغير بعمود عمودي يُركّب على صاري القارب الشراعي لتوليد الكهرباء مباشرة من الرياح أثناء الإبحار.

ويحوّل هذا النظام الهواء المحيط إلى طاقة كهربائية لتشغيل الأجهزة الأساسية على متن القارب، مثل أنظمة الملاحة، الاتصالات، وأجهزة التحكم، دون الاعتماد على المحركات الاحتياطية أو الكهرباء من المرسى.

ويتميز توربين Grain Blanc بقدرته على التقاط الرياح من أي اتجاه، ما يجعله فعالًا في ظروف البحر المتغيرة باستمرار. كما أن تصميمه المدمج والخفيف الوزن يسهل تركيبه على الصاري دون التأثير على الأشرعة أو العمليات على سطح القارب.

ويستخدم التوربين مولدًا ثلاثي الطور مع مقوم مدمج لضمان تحويل مستقر للطاقة حتى في حالة الرياح المتقلبة. ويمكنه تشغيل الأنظمة الأساسية على متن القارب، وكذلك شحن البطاريات أثناء توقف القارب في المرسى، مع الحفاظ على مستوى منخفض من الضوضاء والاهتزاز، مما يحسن راحة البحارة ويقلل التأثير على الحياة البحرية.

وتخطط Philéole لتوسيع استخدام Grain Blanc ليشمل التطبيقات الحضرية والسكنية، بما في ذلك الإضاءة العامة على الطرق والمناطق النائية. ويتميز التوربين بتصميم صديق للبيئة، حيث يُصنع في أوروبا من بولي بروبيلين معاد تدويره، وقابل لإعادة التدوير بنسبة تصل إلى 95٪ عند نهاية العمر الافتراضي.

ويضم النظام منظمًا ذكيًا يعمل تلقائيًا لشحن البطاريات وإيقاف التشغيل أثناء الظروف الجوية القاسية، مما يجعله حلاً منخفض الصيانة وموثوقًا للطاقة المتجددة في البيئات البحرية والحضرية على حد سواء.

