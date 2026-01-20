تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كوريا الجنوبية تبدأ نشر صاروخها الباليستي الأكبر "هيونمو-5"

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:30
A-
A+
كوريا الجنوبية تبدأ نشر صاروخها الباليستي الأكبر هيونمو-5
كوريا الجنوبية تبدأ نشر صاروخها الباليستي الأكبر هيونمو-5 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت كوريا الجنوبية بدء النشر العملياتي لصاروخها الباليستي الأكبر حتى الآن، "هيونمو-5"، وهو سلاح أرض-أرض عالي القوة مصمم لتدمير الأهداف المحصنة والمدفونة عميقًا، بما في ذلك المنشآت القيادية في كوريا الشمالية.

وصف المسؤولون العسكريون الصاروخ بأنه "وحش صاروخي" نظرًا لحجمه الكبير وقوة تدميره، حيث يحمل رأس حربي تقليدي يزن أكثر من 17 ألف رطل (حوالي 8 أطنان)، مما يجعله من أثقل الرؤوس الحربية غير النووية المستخدمة في صواريخ باليستية.

وبحسب المصادر العسكرية، بدأ نشر الصاروخ في الوحدات الأمامية أواخر العام الماضي، ومن المتوقع اكتمال الانتشار الكامل قبل عام 2030. وأكدت وزارة الدفاع أن الجيش "يدفع قدمًا في دمج صاروخ هيونمو-5"، دون الكشف عن أعداد محددة.

ويشكل الصاروخ جزءًا أساسيًا من استراتيجية الردع الكورية ضد كوريا الشمالية، وهو مصمم لضرب المخابئ والمنشآت تحت الأرض، بما فيها مراكز القيادة والتحكم الخاصة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ويأتي ضمن ** doctrine KMPR "العقاب والردع الكوري الشامل"**، التي تهدف إلى توجيه ضربات تقليدية ساحقة في حال شن كوريا الشمالية هجومًا نوويًا.

ويتميز الصاروخ بقدرة عالية على اختراق المنشآت المحصنة، إذ يُعتقد أن حوالي 80% من رأسه الحربي مكونة من معدن كثيف لتعزيز قدرته على اختراق الأرض قبل الانفجار، فيما يشبه من حيث المفهوم صاروخًا أمريكيًا متخصصًا في تدمير المخابئ العميقة، لكنه يتمتع بطاقة تأثير أكبر بسبب مساره الباليستي.

ويبلغ المدى المقدر للصاروخ حوالي 600 كيلومتر بالرأس الحربي الحالي، لكن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية تطويره ليصل إلى أكثر من 3 آلاف كيلومتر عند استخدام رؤوس أخف وزنًا، ما يجعله صاروخًا متوسط المدى محتمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد رفع القيود التي كانت مفروضة على صواريخ كوريا الجنوبية بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتي كانت تحد من مدى الصواريخ ووزن رؤوسها الحربية. ويجدر بالذكر أن كوريا الجنوبية تدرس أيضًا احتياجات الردع الإقليمي ضد الصين وروسيا، وحتى إمكانية تطوير أسلحة نووية مستقبلًا، ما قد يتيح لصاروخ هيونمو-5 حمل رؤوس نووية أخف لزيادة مداه.

ويؤكد نشر هيونمو-5 قدرة كوريا الجنوبية على تطوير صواريخ باليستية ذات قوة هائلة ضد المنشآت المحصنة تحت الأرض، في وقت لا تزال فيه معظم تفاصيل هذا السلاح سرية.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية تنشر صاروخ "الوحش" لتعزيز الردع
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي استهدف المنطقة المهدَّدة بـ 5 صواريخ 3 منها لم تنفجر
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد في كوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:01:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

وزارة الدفاع

الكشف عن

الكورية

الشمالي

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
Lebanon24
01:07 | 2026-01-21
Lebanon24
00:49 | 2026-01-21
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
16:30 | 2026-01-20
Lebanon24
16:00 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24