Najib Mikati
أبل تتحدى التوقعات وتطلق iPhone Air 2 قريباً

Lebanon 24
21-01-2026 | 05:27
أكد موقع "Fixed Focus Digital" المتخصص في التسريبات التقنية، أن شركة أبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من جهازها "iphone Air 2" خلال العام الجاري، متحدية بذلك التقارير المتناقضة التي أشارت إلى احتمال تأجيل المشروع.

وما يكسب هذه التسريبات مصداقية هو أن الموقع المذكور كان من أوائل المواقع المتخصصة التي كشفت بدقة عن تسمية هاتف iPhone 16e قبل صدوره.

ويأتي هذا الإصرار من جانب أبل رغم المؤشرات الميدانية التي أظهرت عدم تحقيق الطراز الأصلي للشعبية المرجوة، حيث لم تشهد مواعيد التسليم أي تأخيرات تُذكر، وظل الهاتف متاحاً للاستلام الفوري منذ لحظة طرحه، وهو مقياس تقليدي لضعف الطلب مقارنة بطرازات iPhone الأخرى.

ووفق تقرير نشر على الموقع عبر منصة "ويبو"، فإن شركة أبل لم تتراجع عن فكرة طرح هاتفها "النحيف"، بل بدأت تدرس كل الانتقادات التي وجهت لها للاستفادة بطرحها الجديد وهي الكاميرا المنفردة.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن أبل تدرس تزويد الجيل الثاني بكاميرتين خلفيتين، لاكتساب ثقة المستخدمين مجدداً لا سيما الذين انتقدوا غياب الميزات الاحترافية في مقابل التصميم الأنيق.

ورغم تضارب الأنباء حول موعد الإطلاق، حيث رجحت تقارير سابقة تأجيله إلى عام 2027، إلا أن "Fixed Focus Digital" أكدت أن طراز هذا العام سيكون حقيقة واقعة، مع الإشارة إلى أنه قد يأتي كـ"تحديث طفيف للغاية" للتصميم الحالي بانتظار قفزة نوعية في الأجيال القادمة.

ويرى خبراء في السوق التقنية أن إقدام شركة أبل على تحديث بسيط لمنتج لم يحقق رواجاً كبيراً يبدو "غير مرجح" من الناحية التجارية، إلا إذا كانت الشركة تراهن على أن إضافة الكاميرا الثانية هي "كلمة السر" التي يحتاجها iPhone Air ليحقق النجاح المأمول. (ارم نيوز)
iphone 16

شركة أبل

ارم نيوز

القادمة

iphone

دمين

بانت

زويد

