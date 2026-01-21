تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام!

Lebanon 24
21-01-2026 | 10:02
A-
A+
لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام!
لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأ مجلس الرقابة التابع لشركة ميتا النظر في قضية تتعلق بقدرة الشركة على تعطيل حسابات المستخدمين بشكل دائم، وهو إجراء يوصف بـ "الحاسم"، لأنه يحرم المستخدمين من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية، وذكرياتهم، وقائمة أصدقائهم.

ويأتي ذلك، في وقت تزداد فيه أهمية الحسابات بالنسبة للمبدعين والشركات، إذ يفقدون القدرة على التسويق والتواصل مع المعجبين والعملاء.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجلس الممتد لـ5 سنوات التي تضع فيها الهيئة الرقابية "الحظر الدائم" في صلب نقاشاتها.

ولا تتعلق القضية قيد المراجعة بمستخدم عادي، بل بمستخدم بارز على إنستغرام انتهك مراراً معايير مجتمع ميتا بنشره تهديدات مرئية بالعنف ضد صحفية، وعبارات مسيئة لمجتمع الميم وسياسيين، ومحتوى جنسي مسيء، وغير ذلك.

ورغم أن الحساب لم يتجاوز سقف المخالفات التلقائية للتعطيل، إلا أن "ميتا" اتخذت قرارًا استثنائيًا بحظره نهائيًا.

ورغم أن المجلس لم يكشف عن اسم الحساب المعني، إلا أن توصياته قد تؤثر على الآخرين الذين ينشرون محتوى يستهدف الشخصيات العامة بالإساءة.

بالإضافة إلى المستخدمين الذين يتم حظر حساباتهم بشكل دائم دون تلقي تفسيرات شفافة، وقد أحالت ميتا هذه الحالة تحديدًا للمجلس، متضمنة 5 منشورات عدائية سبقت قرار تعطيل الحساب، سعيًا للحصول على آراء حول عدالة الحظر الدائم وفعالية أدوات حماية الصحفيين من الإساءات المتكررة.

ويأتي قرار المراجعة هذا بعد عام من شكاوى المستخدمين من عمليات حظر جماعية دون تقديم معلومات كافية، حيث اشتكى المحظورون من أن خدمة الدعم المدفوعة من ميتا، meta verified، لم تُجدِ نفعًا في مساعدتهم في مثل هذه الحالات.

وفي ظل هذه التطورات، لا يزال الجدل قائمًا حول التأثير الحقيقي لمعالجة المشكلات على منصة ميتا، فالمجلس يكتفي بتقديم توصيات وإلغاء قرارات محددة بشأن إدارة المحتوى، وغالبًا ما يتأخر في إصدار قراره، ولا ينظر إلا في عدد قليل من القضايا مقارنة بملايين قرارات إدارة المحتوى التي تتخذها ميتا يوميًا. (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنزويلا توقع لأول مرة في تاريخها عقدا لتصدير الغاز المسال
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لأول مرة في التاريخ الحديث تكون هناك سلطة في سوريا تعترف بلبنان كدولة مستقلة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة في تاريخها.. ناسا تجري إجلاء طبيا لرائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد كشف سرقة 17 مليون حساب… إنستغرام توضح وتطمئن مستخدميها
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24

meta verified

إدارة المحتوى

مجلس الرقابة

مجتمع الميم

شركة ميتا

ارم نيوز

غير ذلك

القضايا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2026-01-21
Lebanon24
05:27 | 2026-01-21
Lebanon24
02:24 | 2026-01-21
Lebanon24
01:07 | 2026-01-21
Lebanon24
00:49 | 2026-01-21
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24