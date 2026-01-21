رسمياً.. "غوغل" تبدأ العودة إلى سوريا وفتح متجر "بلاي" أمام المستخدمين

أعلنت والمعلومات ، عن بدء عودة خدمات شركة " " إلى البلاد، مؤكدة أن معظم منصات الشركة ستتاح تدريجياً على كامل النطاق السوري خلال الأسابيع المقبلة.



وذكرت الوزارة في بيان لها عبر وكالة " "، أن المستخدمين أصبح بإمكانهم، اعتباراً من السبت، الدخول إلى متجر تطبيقات "غوغل " مباشرة دون الحاجة لاستخدام برامج كاسر الحجب (VPN)، في خطوة أولى ضمن مسار استعادة كامل الخدمات.



أوضحت الوزارة أن فريقها يواصل العمل مع لتسريع عودة الخدمات، مشيرة إلى دور نحو "40 مهندساً سورياً" يعملون داخل شركة "غوغل" في تسريع الإجراءات الفنية والتنظيمية. وبينت الوزارة أن تفعيل المنصات يتطلب:



-الحصول على موافقات قانونية وإجرائية لكل منصة على حدة.

-إجراء تعديلات فنية وتقنية على "الكود".

-اجتياز اختبارات الجودة قبل الإطلاق الرسمي للمستخدمين.





تأتي هذه الانفراجة التقنية بعد أن قامت شركة "غوغل" بإزالة من قائمة عقوبات العام الماضي، ما سمح باستئناف الخدمات الإعلانية لأول مرة منذ بدء القيود عام 2004، والتي كانت قد توسعت بشكل ملحوظ في عام 2011.





