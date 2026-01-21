تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

رسمياً.. "غوغل" تبدأ العودة إلى سوريا وفتح متجر "بلاي" أمام المستخدمين

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:00
أعلنت وزارة الاتصالات والمعلومات السورية، عن بدء عودة خدمات شركة "غوغل" إلى البلاد، مؤكدة أن معظم منصات الشركة ستتاح تدريجياً على كامل النطاق السوري خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان لها عبر وكالة "سانا"، أن المستخدمين أصبح بإمكانهم، اعتباراً من السبت، الدخول إلى متجر تطبيقات "غوغل بلاي" مباشرة دون الحاجة لاستخدام برامج كاسر الحجب (VPN)، في خطوة أولى ضمن مسار استعادة كامل الخدمات.

أوضحت الوزارة أن فريقها يواصل العمل مع الشركات العالمية لتسريع عودة الخدمات، مشيرة إلى دور نحو "40 مهندساً سورياً" يعملون داخل شركة "غوغل" في تسريع الإجراءات الفنية والتنظيمية. وبينت الوزارة أن تفعيل المنصات يتطلب:

-الحصول على موافقات قانونية وإجرائية لكل منصة على حدة.
-إجراء تعديلات فنية وتقنية على "الكود".
-اجتياز اختبارات الجودة قبل الإطلاق الرسمي للمستخدمين.


تأتي هذه الانفراجة التقنية بعد أن قامت شركة "غوغل" بإزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي، ما سمح باستئناف الخدمات الإعلانية لأول مرة منذ بدء القيود عام 2004، والتي كانت قد توسعت بشكل ملحوظ في عام 2011.

