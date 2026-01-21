iOS 26 يغير مظهر شاشة القفل في آيفون.. إليك كيفية استعادة المظهر القديم

أدخلت تغييرات تقنية جديدة على ميزة "الشاشة قيد التشغيل دائماً" (Always-On Display) مع إطلاق نظام iOS 26، وهو التحديث الأول من نوعه الذي يطرأ على هذه الميزة بشكل ملموس منذ ظهورها في آيفون 14 برو.



يعتمد نظام التشغيل الجديد iOS 26 آلية تقوم بتشويش خلفية شاشة القفل افتراضياً عند خفض السطوع، بدلاً من الاكتفاء بتعتيمها كما كان متبعاً في السابق. ويهدف هذا التعديل إلى جعل الساعة و"الويدجت" أكثر وضوحاً، إلا أنه قد يُفقد ميزة عرض الصور الشخصية جدواها لمن يفضلون رؤيتها بوضوح تام.



في المقابل، كانت الميزة في نظام iOS 18 تكتفي بإبقاء نسخة باهتة من شاشة القفل مرئية للوصول السريع إلى العناصر الأساسية مثل الساعة والإشعارات. ولا يزال النظام يحافظ على خاصية انطفاء الشاشة تماماً في حالات معينة، مثل وضع الجهاز مقلوباً، أو عند تغطيته، أو استخدام ميزات CarPlay و"الكاميرا المستمرة"، إضافة إلى حالات توفير الطاقة ووضع "التركيز أثناء النوم".



ولمعالجة التباين في تفضيلات المستخدمين، أضافت أبل خياراً يتيح التحكم الكامل في هذا التأثير البصري؛ حيث يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الشاشة والسطوع، ومن ثم خيار "الشاشة قيد التشغيل دائماً"، لتعطيل الخلفيات الضبابية واستعادة مظهر شاشة القفل الواضح كما كان سابقاً.





Advertisement