تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-6
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
iOS 26 يغير مظهر شاشة القفل في آيفون.. إليك كيفية استعادة المظهر القديم
Lebanon 24
21-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدخلت
شركة أبل
تغييرات تقنية جديدة على ميزة "الشاشة قيد التشغيل دائماً" (Always-On Display) مع إطلاق نظام iOS 26، وهو التحديث الأول من نوعه الذي يطرأ على هذه الميزة بشكل ملموس منذ ظهورها في آيفون 14 برو.
يعتمد نظام التشغيل الجديد iOS 26 آلية تقوم بتشويش خلفية شاشة القفل افتراضياً عند خفض السطوع، بدلاً من الاكتفاء بتعتيمها كما كان متبعاً في السابق. ويهدف هذا التعديل إلى جعل الساعة و"الويدجت" أكثر وضوحاً، إلا أنه قد يُفقد ميزة عرض الصور الشخصية جدواها لمن يفضلون رؤيتها بوضوح تام.
في المقابل، كانت الميزة في نظام iOS 18 تكتفي بإبقاء نسخة باهتة من شاشة القفل مرئية للوصول السريع إلى العناصر الأساسية مثل الساعة والإشعارات. ولا يزال النظام يحافظ على خاصية انطفاء الشاشة تماماً في حالات معينة، مثل وضع الجهاز مقلوباً، أو عند تغطيته، أو استخدام ميزات CarPlay و"الكاميرا المستمرة"، إضافة إلى حالات توفير الطاقة ووضع "التركيز أثناء النوم".
ولمعالجة التباين في تفضيلات المستخدمين، أضافت أبل خياراً يتيح التحكم الكامل في هذا التأثير البصري؛ حيث يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الشاشة والسطوع، ومن ثم خيار "الشاشة قيد التشغيل دائماً"، لتعطيل الخلفيات الضبابية واستعادة مظهر شاشة القفل الواضح كما كان سابقاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحديث iOS 26 يعيد تشكيل تجربة آيفون ويمنح المستخدمين حرية غير مسبوقة
Lebanon 24
تحديث iOS 26 يعيد تشكيل تجربة آيفون ويمنح المستخدمين حرية غير مسبوقة
22/01/2026 08:28:23
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صور أندرويد تتحول للأحمر على آيفون… والسبب "iOS 26"
Lebanon 24
صور أندرويد تتحول للأحمر على آيفون… والسبب "iOS 26"
22/01/2026 08:28:23
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في غرفة طرابلس لتطوير المظهر الحضاري والجمالي والبيئي للمدينة
Lebanon 24
اجتماع في غرفة طرابلس لتطوير المظهر الحضاري والجمالي والبيئي للمدينة
22/01/2026 08:28:23
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أساسيات المكياج للمبتدئات.. خطوات بسيطة لمظهر طبيعي
Lebanon 24
أساسيات المكياج للمبتدئات.. خطوات بسيطة لمظهر طبيعي
22/01/2026 08:28:23
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
شركة أبل
✨ الخلف
التركي
الترك
فيات
دمين
ساسي
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
OpenAI تطلق تقنية ChatGPT لتقدير عمر المستخدمين
Lebanon 24
OpenAI تطلق تقنية ChatGPT لتقدير عمر المستخدمين
00:24 | 2026-01-22
22/01/2026 12:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سر الـ 100%.. كيف تنهي تقلبات نسبة البطارية غير المنطقية؟
Lebanon 24
سر الـ 100%.. كيف تنهي تقلبات نسبة البطارية غير المنطقية؟
16:00 | 2026-01-21
21/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "غوغل" تبدأ العودة إلى سوريا وفتح متجر "بلاي" أمام المستخدمين
Lebanon 24
رسمياً.. "غوغل" تبدأ العودة إلى سوريا وفتح متجر "بلاي" أمام المستخدمين
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام!
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام!
10:02 | 2026-01-21
21/01/2026 10:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنية صينية للذكاء الاصطناعي تثير الجدل بعد انتقاد أدائها العلمي
Lebanon 24
تقنية صينية للذكاء الاصطناعي تثير الجدل بعد انتقاد أدائها العلمي
07:23 | 2026-01-21
21/01/2026 07:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
Lebanon 24
ما بين تأجيل الحكومة وتصعيد الموظفين.. ما مصير الزيادات على رواتب القطاع العام؟
09:30 | 2026-01-21
21/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
00:24 | 2026-01-22
OpenAI تطلق تقنية ChatGPT لتقدير عمر المستخدمين
16:00 | 2026-01-21
سر الـ 100%.. كيف تنهي تقلبات نسبة البطارية غير المنطقية؟
14:00 | 2026-01-21
رسمياً.. "غوغل" تبدأ العودة إلى سوريا وفتح متجر "بلاي" أمام المستخدمين
10:02 | 2026-01-21
لأول مرة في تاريخها… ميتا تناقش حظر حساب دائم على إنستغرام!
07:23 | 2026-01-21
تقنية صينية للذكاء الاصطناعي تثير الجدل بعد انتقاد أدائها العلمي
05:27 | 2026-01-21
أبل تتحدى التوقعات وتطلق iPhone Air 2 قريباً
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 08:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24