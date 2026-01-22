تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
OpenAI تطلق تقنية ChatGPT لتقدير عمر المستخدمين
Lebanon 24
22-01-2026
|
00:24
photos
أعلنت شركة "OpenAI" رسميًا بدء تطبيق تقنية "ChatGPT" لتقدير العمر، مشيرةً إلى أنها ستستخدم هذه التقنية لتحديد المحتوى المسموح بمشاهدته.
وأوضحت شركة
الذكاء الاصطناعي
، في بيان، أنها ستعتمد على مجموعة واسعة من الإشارات لتخمين عمر المستخدم، بما في ذلك أنماط الاستخدام بمرور الوقت، على أن يتركز اهتمامها بشكل أساسي على تحديد ما إذا كان العمر أقل من 18 عامًا من عدمه.
وأضافت الشركة: "نُطلق خدمة التنبؤ بالعمر في باقات ChatGPT المخصصة للمستهلكين، للمساعدة على تحديد ما إذا كان الحساب ينتمي على الأرجح إلى شخص يقل عمره عن 18 عامًا؛ بهدف تطبيق تجربة مناسبة وإجراءات حماية لازمة للمراهقين".
وذكرت التقارير أن النموذج المطوَّر ينظر إلى مجموعة من الإشارات السلوكية وإشارات مستوى الحساب، بما في ذلك مدة وجود الحساب، والأوقات النموذجية
من اليوم
التي يكون فيها المستخدم نشطًا، وأنماط الاستخدام بمرور الوقت، إضافة إلى العمر المُعلن من قبل المستخدم.
وفيما يخص إجراءات الحماية، أكدت "OpenAI" أنه في حال قرر تطبيق "ChatGPT" أن عمر المستخدم أقل من 18 عامًا، فسيُقلِّل ذلك من تعرضه لما تسميه الشركة بالمحتوى الحساس، مثل مشاهد العنف أو المحتوى الدموي الصريح، والتحديات الفيروسية التي قد تشجع على سلوكيات محفوفة بالمخاطر أو ضارة لدى القاصرين، وغيرها من المحتويات المشابهة. (اليوم السابع)
