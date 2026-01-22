تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
Realme تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد
Lebanon 24
22-01-2026
|
09:09
أعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف
سامسونغ
من حيث المواصفات وقدرات التصوير.
وحصل هاتف Realme Neo8 على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162/777.1/8.3) ملم، وزنه 215 غ.
وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها يصل إلى 165 هيرتز، كثافتها 540 بيكسل على الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 6500 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
زوّدته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
