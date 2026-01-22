تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

Realme تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد

Lebanon 24
22-01-2026 | 09:09
أعلنت Realme عن هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف سامسونغ من حيث المواصفات وقدرات التصوير. 
 
وحصل هاتف Realme Neo8 على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

هيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162/777.1/8.3) ملم، وزنه 215 غ.
 
وشاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1272/2772) بيكسل، ترددها يصل إلى 165 هيرتز، كثافتها 540 بيكسل على الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 6500 nits.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Realme UI 7.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

زوّدته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 

