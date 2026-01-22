تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
"ستارتر باكس" على إكس.. قوائم جاهزة للمبتدئين بدل ترشيحات المستخدمين
Lebanon 24
22-01-2026
|
11:34
في ظل احتدام المنافسة بين منصات التواصل على جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم، أعلنت منصة "إكس" المملوكة لإيلون
ماسك
إطلاق ميزة جديدة باسم Starterpacks، هدفها تسهيل اكتشاف الحسابات المناسبة وتوجيه المستخدمين، خصوصاً الجدد، نحو محتوى يتماشى مع اهتماماتهم.
وقال رئيس قسم المنتجات في "إكس"
نيكيتا بير
إن المنصة ستطرح قوائم متابعة منسّقة تضم حسابات
مختارة
ضمن مجالات متعددة مثل الأخبار والسياسة والموضة والتكنولوجيا والأعمال والتمويل والصحة واللياقة والألعاب والأسهم و"الميمز"، على أن تُتاح تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى خلاف "بلوسكاي" التي تتيح لأي مستخدم إنشاء القوائم ومشاركتها، اعتمدت "إكس" قوائم أعدّتها داخلياً فرقها بالاستناد إلى بيانات المنصة، فيما ذكرت "تيك كرانش" أن بير أكد أن فرق العمل أمضت الأشهر الماضية لاختيار أبرز الحسابات في مختلف التخصصات والدول.
وتعود فكرة القوائم المقترحة إلى سنوات "
تويتر
" الأولى، قبل أن تتخلى عنها المنصة عام 2010 وتتجه لاحقاً إلى نظام يعتمد أكثر على الخوارزميات. كما بدأت منصة "ثريدز" اختبار ميزة مشابهة منذ "كانون الأول" 2024، فيما تعمل شبكة Mastodon على تطوير ميزة تحمل اسم Packs، وفق "تيك كرانش". (العين)
