تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلل يضرب آيفون.. توقف منبهات الهواتف عن العمل

Lebanon 24
22-01-2026 | 13:25
A-
A+
خلل يضرب آيفون.. توقف منبهات الهواتف عن العمل
خلل يضرب آيفون.. توقف منبهات الهواتف عن العمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسبّب خلل تقني غريب في هواتف آيفون بتأخر عدد من المستخدمين عن مواعيد أعمالهم، بعدما توقفت منبّهات هواتفهم عن إصدار أي صوت رغم ضبطها مسبقًا على نغمات تنبيه محددة.

وبحسب شكاوى متداولة، يقوم نظام iOS أحيانًا بتغيير صوت المنبّه تلقائيًا إلى خيار "None" من دون صوت، ما يعني أن المنبّه ينطلق في موعده لكن بصمت تام، وفق تقرير نشره موقع "phonearena".

ولتفادي المشكلة، يُنصح بفتح تطبيق "Clock" ومراجعة جميع المنبّهات والتأكد من أن خيار "Sound" مضبوط على نغمة فعلية وليس "None"، مع اختبار سريع عبر ضبط المنبّه ليعمل بعد دقيقة أو دقيقتين للتأكد من صدور الصوت.

وفي حال كان الصوت منخفضًا جدًا، يمكن الدخول إلى Settings ثم Sounds & Haptics ورفع شريط "Ringtone and Alerts"، مع تفضيل تعطيل خيار "Change with Buttons" لتجنب خفض مستوى صوت التنبيهات دون قصد.

كما يُنبه التقرير إلى أن ميزة "Sleep Alarm" لها مستوى صوت مستقل يجب ضبطه من داخل إعدادات جدول النوم، وأن خيار "Attention-Aware Features" المرتبط بـ Face ID قد يخفض صوت التنبيه تلقائيًا إذا اكتشف الهاتف أن المستخدم ينظر إلى الشاشة، ويمكن تعطيله عبر Settings ثم Face ID & Passcode ثم Attention-Aware Features.

وفي المحصلة، قد يكفي خلل بسيط أو إعداد غير ملحوظ لإفساد صباح كامل، ما يجعل مراجعة إعدادات المنبّه والصوت خطوة ضرورية لمن يعتمدون على آيفون كمنبّه أساسي لبداية يوم العمل. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يوقظك جسمك قبل المنبه؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب عن العمل في سرايا صيدا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم العمل

فادي ال

دمين

ساسي

نبيه

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-01-22
Lebanon24
13:55 | 2026-01-22
Lebanon24
11:34 | 2026-01-22
Lebanon24
09:09 | 2026-01-22
Lebanon24
07:25 | 2026-01-22
Lebanon24
04:06 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24