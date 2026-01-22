خلل يضرب آيفون.. توقف منبهات الهواتف عن العمل

تسبّب خلل تقني غريب في هواتف آيفون بتأخر عدد من المستخدمين عن مواعيد أعمالهم، بعدما توقفت منبّهات هواتفهم عن إصدار أي صوت رغم ضبطها مسبقًا على نغمات تنبيه محددة.



وبحسب شكاوى متداولة، يقوم نظام iOS أحيانًا بتغيير صوت المنبّه تلقائيًا إلى خيار "None" من دون صوت، ما يعني أن المنبّه ينطلق في موعده لكن بصمت تام، وفق تقرير نشره موقع "phonearena".



ولتفادي المشكلة، يُنصح بفتح تطبيق "Clock" ومراجعة جميع المنبّهات والتأكد من أن خيار "Sound" مضبوط على نغمة فعلية وليس "None"، مع اختبار سريع عبر ضبط المنبّه ليعمل بعد دقيقة أو دقيقتين للتأكد من صدور الصوت.



وفي حال كان الصوت منخفضًا جدًا، يمكن الدخول إلى Settings ثم Sounds & Haptics ورفع شريط "Ringtone and Alerts"، مع تفضيل تعطيل خيار "Change with Buttons" لتجنب خفض مستوى صوت التنبيهات دون قصد.



كما يُنبه التقرير إلى أن ميزة "Sleep Alarm" لها مستوى صوت مستقل يجب ضبطه من داخل إعدادات جدول النوم، وأن خيار "Attention-Aware Features" المرتبط بـ Face ID قد يخفض صوت التنبيه تلقائيًا إذا اكتشف الهاتف أن المستخدم ينظر إلى الشاشة، ويمكن تعطيله عبر Settings ثم Face ID & Passcode ثم Attention-Aware Features.



وفي المحصلة، قد يكفي خلل بسيط أو إعداد غير ملحوظ لإفساد صباح كامل، ما يجعل مراجعة إعدادات المنبّه والصوت خطوة ضرورية لمن يعتمدون على آيفون كمنبّه أساسي لبداية . (العربية)

