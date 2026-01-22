تحديث "Xbox".. مايكروسوفت توسّع التجربة خارج الكونسول

أطلقت تحديث Xbox الجديد أمس الأربعاء ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٦، مضيفة حزمة ميزات لا تستهدف أجهزة الكونسول المنزلية فقط، بل تدفع باتجاه توحيد تجربة اللعب عبر الحاسب والأجهزة المحمولة والسحابة.



ويأتي التحديث في توقيت لافت بالتزامن مع استعداد الشركة لانطلاق بث Xbox Developer Direct اليوم ٢٢ كانون الثاني، ضمن انطلاقة مبكرة لاحتفالات الذكرى الـ٢٥ لعلامة Xbox، مع عروض مرتقبة تشمل Fable وForza Horizon 6 إلى جانب نظرة جديدة على Beast of Reincarnation من Game Freak.



أبرز ما حمله تحديث كانون الثاني يتمثل بتوسيع دعم تطبيق Xbox على الحاسب ليشمل أجهزة 11 المعتمدة على معمارية ARM، حيث أشارت مايكروسوفت إلى أن نحو ٨٥% من مكتبة Game Pass باتت متوافقة على هذه الأجهزة، مع الإشارة إلى أن اللعب عبر Xbox Cloud Gaming يبقى خيارًا للعناوين غير المدعومة مؤقتًا.



كما أضاف التحديث ميزة طال انتظارها وهي مؤشر مزامنة الحفظ السحابي، ما يسمح للاعبين بمتابعة حالة المزامنة بشكل فوري عبر الاطلاع على تاريخ ووقت آخر تحديث للحفظ، لتقليل القلق عند التنقل بين أكثر من جهاز.



وفي سياق دفع اللعب عبر السحابة، كانت مايكروسوفت قد أعلنت أن تطبيق Xbox سيصل خلال ٢٠٢٦ إلى طرازات محددة من تلفزيونات Hisense وتلك العاملة بنظام V homeOS، ما يتيح لمشتركي Game Pass بث مئات الألعاب مباشرة من التلفاز من دون كونسول، على أن تُكشف تفاصيل الطرازات لاحقًا.



التحديث شمل أيضًا تحسينات لبرنامج التوافق مع الأجهزة المحمولة عبر توسيع تصنيفي "Handheld Optimized" و"Mostly Compatible"، مع أمثلة بارزة وردت ضمن القائمة مثل Fallout 4: Anniversary Edition وSilent Hill 2 وThe Outer Worlds 2 وFinal Fantasy VII Remake Intergrade.



أما مبادرة Xbox Play Anywhere فتابعت توسعها بقائمة ألعاب جديدة تعزز فكرة متابعة التقدم والحفظ والإنجازات عبر الكونسول والحاسب والأجهزة المحمولة ضمن حساب واحد. (رصد " ")

