|
|
تكنولوجيا وعلوم

إعادة هيكلة تهزّ "يوبيسوفت".. السهم يهبط وإلغاء ست ألعاب

Lebanon 24
22-01-2026 | 14:35
إعادة هيكلة تهزّ يوبيسوفت.. السهم يهبط وإلغاء ست ألعاب
هوَت أسهم شركة "يوبيسوفت" بنسبة 33% اليوم الخميس، بعد إعلان المطوّر لسلسلة "أساسينز كريد" خطة إعادة هيكلة تنظيمية واسعة تشمل إغلاق عدد من الاستوديوهات وإلغاء تطوير ست ألعاب.

وقالت الشركة إن الخطوة تأتي بعد سنوات من تراجع السهم منذ جائحة كوفيد-19، وسط تأجيلات لإصدارات رئيسية وضغوط مالية متواصلة. وتوقعت "يوبيسوفت" تسجيل خسارة تشغيلية تقارب مليار يورو في السنة المالية المنتهية في 2026، بعد شطب بقيمة 650 مليون يورو مرتبط بإعادة الهيكلة، مضيفة أنها ستدرس خيار بيع بعض الأصول.

وأكد الرئيس التنفيذي إيف غيّمو أن "بيئة السوق الحالية" تفرض تغييراً جذرياً في التنظيم والتشغيل، مشيراً إلى أن إعادة تركيز محفظة الأعمال ستضغط على المسار المالي في 2026 و2027، لكنه اعتبرها خطوة تصحيحية لعودة "نمو مستدام" وتوليد قوي للتدفقات النقدية.

وعلى صعيد العمليات، أعلنت "يوبيسوفت" إغلاق استوديوهاتها في هاليفاكس بكندا وستوكهولم، مع إعادة هيكلة في استوديوهات أبوظبي وهلسنكي ومالمو. كما توقعت أن تحقق إجراءات خفض التكاليف وفراً بنحو 500 مليون يورو، وخفض التكاليف الثابتة إلى 1.25 مليار يورو سنوياً بحلول آذار 2028، مقارنة بـ1.75 مليار يورو في السنة المالية المنتهية في 2023.

وفي التوقعات، خفّضت "يوبيسوفت" تقديرها للحجوزات الصافية إلى نحو 1.5 مليار يورو للسنة المالية المنتهية في 2026، أي أقل بـ330 مليون يورو من توقعاتها السابقة.
