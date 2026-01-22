تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

يعمل بثلاثة أنظمة.. ما هو هاتف "NexPhone"؟

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:00
يعمل بثلاثة أنظمة.. ما هو هاتف NexPhone؟
يعمل بثلاثة أنظمة.. ما هو هاتف NexPhone؟ photos 0
ابتكرت شركة أميركية ناشئة هاتفًا ذكيًا يختلف عن معظم الأجهزة المتاحة حاليًا، يحمل اسم NexPhone من إنتاج Nex Computer، ويأتي بثلاثة أنظمة تشغيل مثبتة مسبقًا هي أندرويد وويندوز 11 ولينكس.

تقول الشركة إن الفكرة تقوم على أن الهاتف قد يكون كل ما يحتاجه المستخدم. ووفق طرحها، يبقى android الأنسب للمهام اليومية، فيما يضيف الجهاز نظام Debian كنظام لينكس إلى جانب windows 11 لمعالجات ARM لمنح الهاتف مرونة أكبر في الإنتاجية أثناء التنقل.

وتؤكد Nex Computer أن NexPhone ليس بديلًا للهاتف الأساسي، بل خيار لمن يريد جهازًا أكثر مرونة، خصوصًا لمن ينجزون أعمالهم خلال السفر. ويشرح الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة إيمري كوزماز أن إدراج ويندوز ولينكس يهدف إلى جعل NexPhone جهازًا ثانويًا قويًا يمكن استخدامه أيضًا كحاسوب.

التبديل بين أنظمة التشغيل يتطلب إعادة تشغيل كاملة، وخلال تشغيل ويندوز أو لينكس لا يمكن إجراء مكالمات هاتفية لأن وظائف الاتصال متاحة فقط عبر أندرويد. لذلك تشدد الشركة على أن الجهاز صُمم للعمل مع ملحقات خارجية مثل شاشة وفأرة ولوحة مفاتيح عند استخدامه بوضع ويندوز أو لينكس، وهو ما قد يحد من سهولة استخدامه أثناء الحركة.

ويضم NexPhone معالج Qualcomm ثماني النواة وذاكرة RAM بسعة 12 جيغابايت وتخزينًا داخليًا 256 جيغابايت، مع كاميرا 64 ميغابكسل وشاشة 6.58 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي. كما يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810H إضافة إلى شهادتي IP68 وIP69K.

وعند الإعلان الأول عنه حُدد سعره بـ549 دولارًا، فيما تطلبت الطلبات المسبقة دفعة مقدمة قدرها 199 دولارًا على أن يُدفع المبلغ المتبقي عند التسليم. (uber gizmo)
