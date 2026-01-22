تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
إعدادات بسيطة في "Google Maps" توفر عليك الوقود وتسهل طريقك

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:42
إعدادات بسيطة في Google Maps توفر عليك الوقود وتسهل طريقك
لم يعد تطبيق "خرائط غوغل" مجرد وسيلة لتحديد الاتجاهات، بل تحول إلى أداة ذكية متكاملة لإدارة التنقلات اليومية. وللحصول على أقصى استفادة وتوفير الوقت والجهد، ينصح الخبراء بتعديل مجموعة من الإعدادات التي قد يغفل عنها الكثيرون، والتي تساهم في جعل الرحلة أكثر دقة وخصوصية.

1- تخصيص "رؤية" الخريطة

أولى خطوات الاحتراف تبدأ من "عرض الخريطة"؛ فمن خلال إعدادات التنقل، يمكنك اختيار نظام الألوان (ليلي أو نهاري) وتفعيل عرض المباني ثلاثية الأبعاد. كما يتيح التطبيق إظهار "عداد السرعة" وحدودها أثناء القيادة، مع ميزة تثبيت اتجاه الشمال في الأعلى لضمان عدم الارتباك أثناء الحركة.

2- ذكاء المحرك وتوفير الوقود

يتيح التطبيق ميزة متطورة عبر قسم "مركباتك"، حيث يمكنك تحديد نوع محرك سيارتك (بنزين، ديزل، هجين، أو كهربائي). هذا الإعداد ليس شكلياً، بل يساعد "Google Maps" في اقتراح طرق أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، أو توجيهك تلقائياً نحو محطات الشحن المناسبة للسيارات الكهربائية.

3- اختصارات الأماكن والمسارات المحفوظة
لتجنب تكرار إدخال العناوين، يوفر التطبيق خاصية "التسمية المخصصة" للمواقع المتكررة مثل المنزل والعمل. كما تتيح ميزة "Saved Trips" حفظ مسارات كاملة، مما يسهل الوصول إليها بلمسة واحدة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء قوائم سياحية أو قوائم مطاعم ومشاركتها مع الأصدقاء.

4- وداعاً لنسيان مكان السيارة

من أكثر الميزات فائدة في المدن المزدحمة هي "حفظ مكان الوقوف" (Parking options). بتفعيل هذا الخيار، يقوم التطبيق تلقائياً بتحديد موقع ركن السيارة، مما يسهل العودة إليها دون عناء البحث، خصوصاً في الأماكن التي تزورها للمرة الأولى.

