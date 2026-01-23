"ثريدز" سيبدأ بمراقبة اهتماماتكم لعرض الإعلانات "المخصصة" تدريجياً

بعد فترة من الهدوء الرقمي، أعلنت شركة "ميتا" رسمياً أن منصة "ثريدز" (Threads) ستبدأ بعرض الإعلانات للمستخدمين اعتباراً من الأسبوع المقبل. هذه الخطوة التي تأتي مع توسع المنصة عالمياً، تهدف إلى تحويل التطبيق الذي وُلد كمنافس لـ "إكس" (تويتر سابقاً) إلى ماكينة أرباح جديدة تعتمد على بيانات المستخدمين.





أوضحت "ميتا" أن الإعلانات ستظهر تدريجياً وبوتيرة بطيئة في البداية لتجنب "إرباك" المستخدمين. وبحسب الخطة، ستندمج الإعلانات (صور وفيديوهات) بسلاسة في صفحة " " لتشبه المنشورات العادية، تماماً كما هو الحال في " " و"إنستغرام".





المفاجأة التقنية تكمن في اعتماد "ثريدز" على نفس نظام المتطور المستخدم في تطبيقات "ميتا" الأخرى؛ حيث ستقوم الخوارزميات بتخصيص الإعلانات بناءً على نشاط المستخدم واهتماماته الدقيقة. كما أتاحت الشركة للشركات إدارة حساباتها على "ثريدز" و"فيسبوك" و" " من منصة إدارة موحدة.





لا يقتصر هجوم الإعلانات على "ميتا" فقط، فقد كشفت " " أنها ستبدأ قريباً عرض إعلانات لمستخدمي النسخة المجانية من "ChatGPT" ومشتركي "ChatGPT Go". في المقابل، غردت " " خارج السرب بإعلانها أنها لا تخطط حالياً لعرض إعلانات على منصتها للذكاء الاصطناعي "جيميني" (Gemini).





