Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

"ثريدز" سيبدأ بمراقبة اهتماماتكم لعرض الإعلانات "المخصصة" تدريجياً

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:32
ثريدز سيبدأ بمراقبة اهتماماتكم لعرض الإعلانات المخصصة تدريجياً
ثريدز سيبدأ بمراقبة اهتماماتكم لعرض الإعلانات المخصصة تدريجياً photos 0
بعد فترة من الهدوء الرقمي، أعلنت شركة "ميتا" رسمياً أن منصة "ثريدز" (Threads) ستبدأ بعرض الإعلانات للمستخدمين اعتباراً من الأسبوع المقبل. هذه الخطوة التي تأتي مع توسع المنصة عالمياً، تهدف إلى تحويل التطبيق الذي وُلد كمنافس لـ "إكس" (تويتر سابقاً) إلى ماكينة أرباح جديدة تعتمد على بيانات المستخدمين.


أوضحت "ميتا" أن الإعلانات ستظهر تدريجياً وبوتيرة بطيئة في البداية لتجنب "إرباك" المستخدمين. وبحسب الخطة، ستندمج الإعلانات (صور وفيديوهات) بسلاسة في صفحة "آخر الأخبار" لتشبه المنشورات العادية، تماماً كما هو الحال في "فيسبوك" و"إنستغرام".


المفاجأة التقنية تكمن في اعتماد "ثريدز" على نفس نظام الذكاء الاصطناعي المتطور المستخدم في تطبيقات "ميتا" الأخرى؛ حيث ستقوم الخوارزميات بتخصيص الإعلانات بناءً على نشاط المستخدم واهتماماته الدقيقة. كما أتاحت الشركة للشركات إدارة حساباتها على "ثريدز" و"فيسبوك" و"واتساب" من منصة إدارة موحدة.


لا يقتصر هجوم الإعلانات على "ميتا" فقط، فقد كشفت "أوبن إيه آي" أنها ستبدأ قريباً عرض إعلانات لمستخدمي النسخة المجانية من "ChatGPT" ومشتركي "ChatGPT Go". في المقابل، غردت "غوغل" خارج السرب بإعلانها أنها لا تخطط حالياً لعرض إعلانات على منصتها للذكاء الاصطناعي "جيميني" (Gemini).

"كهرباء لبنان" تعلنها: البدء برفع التغذية بالتيار تدريجيًا من مساء اليوم
الوكالة العراقية: التيار الكهربائي يعود تدريجيا بعد استئناف ضخ الغاز بحقل "خورمور" في السليمانية
"سانا": الجيش السوري يبدأ دخول بلدة "دبسي عفنان" غربي ريف الرقة
أسهم "مور ثريدز" تتجاوز 400% في يومها الأول للتداول
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

آخر الأخبار

فيسبوك

واتساب

تويتر

أخبار

جيمي

