رغم التحسينات… مستخدمو آيفون يفضّلون خرائط غوغل على أبل

يستمر الكثير من مستخدمي هواتف آيفون في الاعتماد على خرائط بدلًا من خرائط أبل، على الرغم من أن الأخيرة تأتي مثبتة بشكل افتراضي على .

ويشير تقرير حديث إلى أسباب هذا التوجه وتأثيره على تجربة الملاحة اليومية.

وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي أضافتها أبل على خرائطها خلال السنوات الماضية، مثل الخرائط التفصيلية للمدن وإرشادات الملاحة الدقيقة وتجربة أفضل عبر نظام كاربلاي، لا تزال خرائط غوغل تتمتع بقاعدة مستخدمين أوسع وسمعة طويلة في الدقة والدعم عبر الأجهزة المختلفة.

ويعتبر نقص البيانات المجمعة من المستخدمين أحد العوائق أمام خرائط أبل، إذ يعتمد نجاح خرائط غوغل على مساهمات الملايين لتحديث الطرق والمعلومات حول الحوادث، بينما لا تستفيد خرائط أبل من نفس القدر من البيانات الجماعية في كثير من المناطق. كما أن بعض المستخدمين اعتادوا على خرائط غوغل لفترة طويلة، ما يجعل الانتقال إلى خرائط أبل أمرًا صعبًا حتى بعد التحسينات الأخيرة.

ميزة أخرى لصالح خرائط غوغل هي التوافق الواسع عبر الأجهزة والمنصات، بما في ذلك آيفون وأندرويد وأجهزة الكمبيوتر، بينما تظل خرائط أبل محدودة بالاستخدام ضمن أجهزة أبل فقط، مع نسخة ويب محدودة.

وبينما تحقق خرائط أبل تقدمًا ملموسًا، لا تزال هناك فجوات في بعض المناطق حول العالم، ما يفسر استمرار تفوق خرائط غوغل في شعبيتها بين مستخدمي آيفون.