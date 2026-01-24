تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بدلا من "الواي فاي".. هذه الطريقة الأكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:00
A-
A+
بدلا من الواي فاي.. هذه الطريقة الأكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد
بدلا من الواي فاي.. هذه الطريقة الأكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يكتشف مستخدمو الهواتف الذكية خياراً عملياً غالباً ما يمر دون انتباه، يوفّر اتصالاً أكثر استقراراً وخصوصية مقارنة بنقاط الاتصال اللاسلكية التقليدية، هذه الميزة، المتاحة على هواتف آيفون وأندرويد، تتيح تحويل الهاتف إلى مصدر إنترنت سلكي عبر كابل USB، بدلاً من بث شبكة واي فاي مكشوفة.

ويشير الخبراء إلى أن الاتصال السلكي بالإنترنت عبر الهاتف يمثّل بديلاً موثوقاً في الأماكن العامة مثل المطارات والمقاهي، حيث تتسم شبكات الواي فاي بضعف الأداء وارتفاع مخاطر الاختراق، حتى مع استخدام برامج الحماية والشبكات الافتراضية الخاصة، وفقاً لموقع "توماس جايد".

لماذا يفضّل البعض الاتصال السلكي؟

تعتمد نقاط الاتصال اللاسلكية على بث شبكة يمكن لأي جهاز قريب رصدها، ما يفتح الباب أمام مشكلات تتعلق بالخصوصية، إضافة إلى تأثر السرعة بعوامل مثل ازدحام القنوات اللاسلكية أو ارتفاع حرارة الهاتف.

في المقابل، يعمل الاتصال عبر USB بطريقة مشابهة لكابلات الإنترنت السلكية (Ethernet)، ما يمنح المستخدم اتصالاً مباشراً وأكثر ثباتاً، دون تدخل إشارات خارجية أو تشويش.

بطارية أقل استنزافاً واتصال أكثر استقراراً
ومن أبرز مزايا هذه الطريقة، أنها تقلل من استهلاك البطارية مقارنة بتشغيل نقطة اتصال واي فاي لساعات طويلة. فالهاتف، عند توصيله بالكمبيوتر عبر USB، يشارك الإنترنت وفي الوقت نفسه يستقبل الطاقة، ما يساعد على الحفاظ على مستوى الشحن أثناء العمل أو السفر.

كما ينعكس الاتصال السلكي إيجاباً على سرعة الإنترنت واستقراره، إذ يقلّ احتمال انقطاع الشبكة أو تذبذب الأداء، وهي مشكلات شائعة في الاتصالات اللاسلكية.

خطوات استخدام مشاركة الإنترنت عبر USB على آيفون

الدخول إلى الإعدادات ثم نقطة الاتصال الشخصية.

تفعيل خيار السماح للآخرين بالانضمام، أو تشغيل الميزة مباشرة من مركز التحكم.

توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB والموافقة على الوثوق بالجهاز.

على أجهزة ماك، يُفضّل إيقاف Wi-Fi لضمان استخدام الاتصال السلكي، ثم التوجه إلى إعدادات النظام ثم الشبكة لاختيار iphone USB.

على أجهزة ويندوز، يتطلب الأمر تثبيت تطبيق Apple Devices وتسجيل الدخول بالحساب نفسه المستخدم على الهاتف.
كيفية تفعيل الاتصال السلكي على هواتف أندرويد

توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر كابل USB.

اختيار USB tethering من إعدادات الاتصال أو من الإشعار الظاهر على الهاتف.

على ويندوز، يعمل الاتصال عادة تلقائياً بعد التفعيل.

على ماك، يجب إضافة الهاتف كخدمة شبكة جديدة من خلال إعدادات النظام ثم الشبكة، مع إيقاف Wi-Fi لضمان استخدام الاتصال السلكي.

ويشير مختصون إلى أن بعض هواتف أندرويد قد لا تدعم هذه الميزة على أجهزة ماك، بسبب قيود تقنية تتعلق ببروتوكولات الاتصال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الواي فاي" أبعد من الإنترنت… استخدامات ومخاطر خفية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": إيلون ماسك يعرض خدمة الإنترنت عبر شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" مجانًا في إيران مع استمرار انقطاع الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تباين اميركي- فرنسي: "الميكانيزم" أداة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز التحكم

بروتوكول

المطار

الظاهر

إنترنت

ويندوز

iphone

بيوتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-23
Lebanon24
16:00 | 2026-01-23
Lebanon24
14:00 | 2026-01-23
Lebanon24
12:26 | 2026-01-23
Lebanon24
10:07 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24