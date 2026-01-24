تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)

Lebanon 24
24-01-2026 | 03:00
كشفت شركة Xiaomi عن هاتف جديد ينافس من حيث المواصفات وقدرات التصوير أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

وحصل هاتف Poco M8 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (163.3/78.3/8.3) ملم، وزنه 206 غ.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 447 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 1800 nits، ودعمت بتقنيات +HDR10 وDolby Visio لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء المميز للجهاز نظام تشغيل "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة 22.5 واط.
 
