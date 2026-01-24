تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
24-01-2026
|
03:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة Xiaomi عن هاتف جديد ينافس من حيث المواصفات وقدرات التصوير أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا.
وحصل هاتف Poco M8 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (163.3/78.3/8.3) ملم، وزنه 206 غ.
وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 447 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل على 1800 nits، ودعمت بتقنيات +HDR10 وDolby Visio لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
ويضمن الأداء المميز للجهاز نظام تشغيل "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة باستطاعة 22.5 واط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
24/01/2026 12:48:45
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من Xiaomi
24/01/2026 12:48:45
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Oppo تُعلن عن إطلاق هاتفها الجديد
Lebanon 24
شركة Oppo تُعلن عن إطلاق هاتفها الجديد
24/01/2026 12:48:45
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Lava تكشف عن أحدث هواتفها.. إليكم سعره
Lebanon 24
شركة Lava تكشف عن أحدث هواتفها.. إليكم سعره
24/01/2026 12:48:45
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابيكس
سوميا
درويد
ساسي
snap
حمية
ميرت
بيكس
تابع
قد يعجبك أيضاً
اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟
Lebanon 24
اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟
04:00 | 2026-01-24
24/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدلا من "الواي فاي".. هذه الطريقة الأكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد
Lebanon 24
بدلا من "الواي فاي".. هذه الطريقة الأكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد
01:00 | 2026-01-24
24/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التحسينات… مستخدمو آيفون يفضّلون خرائط غوغل على أبل
Lebanon 24
رغم التحسينات… مستخدمو آيفون يفضّلون خرائط غوغل على أبل
23:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار جديد لناسا لتحسين طائرات الركاب
Lebanon 24
اختبار جديد لناسا لتحسين طائرات الركاب
16:00 | 2026-01-23
23/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي
14:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2026-01-24
اكتشاف مذنب جديد.. هل يُشكل خطرا على الأرض؟
01:00 | 2026-01-24
بدلا من "الواي فاي".. هذه الطريقة الأكثر أمانا لمشاركة الإنترنت عبر آيفون وأندرويد
23:00 | 2026-01-23
رغم التحسينات… مستخدمو آيفون يفضّلون خرائط غوغل على أبل
16:00 | 2026-01-23
اختبار جديد لناسا لتحسين طائرات الركاب
14:00 | 2026-01-23
باحثون يستخدمون حركة المرور لتشغيل الذكاء الاصطناعي
12:26 | 2026-01-23
اعتراض على تدخل الروبوتات في مصانع هيونداي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 12:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24