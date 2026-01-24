تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"تيك توك" تعلن عن مشروع مشترك في الولايات المتحدة

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:56
أعلنت منصة "تيك توك" عن إنشاء شركة تابعة لها في الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها لعدد من الشركات الأميركية الكبرى، وذلك لحماية خصوصية المسخدمين الأميركيين.
 
وذكرت الشركة في بيان صحفي: "اليوم، وبموجب أمر تنفيذي أصدره رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في 25 أيلول 2025، تم إنشاء شركة TikTok USDS Joint Venture LLC".

وأضافت أن أهداف الشركة الجديدة تشمل حماية بيانات المستخدمين الأميركيين، وتأمين الخوارزميات والبرامج، وحماية النظام البيئي للمحتوى الأميركي.

ووفقا للبيان الصحفي، تضم الشركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين: Silver Lake وOracle وMGX. يمتلك كل منهم حصة 15%. وتحتفظ ByteDance بحصة 19.9% في المشروع المشترك. ومن بين المستثمرين الآخرين: Susquehanna وDragoneer وDFO والمكتب العائلي لرئيس مجلس إدارة شركة Dell مايكل ديل وغيرهم.

وتم تعيين آدم بريسر، الذي شغل سابقا مناصب في TikTok USDS وTikTok وBooz Allen Hamilton، رئيسا تنفيذيا.

ووفقا للبيان، يتألف مجلس الإدارة في غالبيته من أميركيين، بما في ذلك ممثلون عن TPG Global وSusquehanna International Group وSilver Lake وDXC Technology وOracle وMGX.

ووفقا لشركة التحليلات Sensor Tower، أصبح تطبيق "تيك توك" هو التطبيق الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة في عامي 2021 و2022. ويستخدم تطبيق "تيك توك" حاليا ما يقرب من 170 مليون أميركي، وهو ما يمثل حوالي نصف سكان البلاد. (روسيا اليوم) 
 
