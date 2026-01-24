تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 09:11
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟ photos 0
حذّر باحثون من أن الاستخدام المكثف لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وClaude وDeepSeek قد يرتبط بأعراض الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وأظهرت دراسة حديثة وفقًا لـ"ميديكال إكسبريس"، أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يوميًا أكثر عرضة بنسبة 30% للإصابة بمستويات متوسطة على الأقل من الاكتئاب، مقارنةً بالمستخدمين الأقل تواترًا.
 
وقال فريق البحث بقيادة الدكتور روي بيرليس، مدير مركز الصحة الكمية في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، إن "الاستخدام اليومي للذكاء الاصطناعي شائع ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاكتئاب وأعراض عاطفية سلبية أخرى مثل القلق والتهيج".

وأظهرت النتائج أيضًا أن العمر يلعب دورًا في هذه العلاقة، حيث يكون البالغون في منتصف العمر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب عند الاستخدام المتكرر.
 
وأوضحت الدكتورة ساني تانغ، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي بمعاهد فاينشتاين للأبحاث الطبية، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية قد يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي للتخفيف من شعورهم بالوحدة أو للبحث عن تأكيد لمشاعرهم.

وأضافت أن "الشعور بالعزلة يعتبر مؤشرًا قويًا على الاكتئاب والقلق والتهيج، وقد تفاقم أساليب العمل عن بعد هذا التأثير في العصر الحديث".

وشددت تانغ على ضرورة أن تراعي شركات الذكاء الاصطناعي الصحة النفسية عند تصميم منتجاتها، قائلة: "يجب أن تكون هذه المنتجات داعمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، مع وضع ضوابط تمنع تقديم نصائح قد تفاقم أعراضهم". (إرم نيوز)
صحة

تكنولوجيا وعلوم

مستشفى ماساتشوستس العام

مستشفى ماساتشوستس

الذكاء الاصطناعي

الطب النفسي

ماساتشوستس

مدير مركز

إكسبريس

بوسطن

