سنغافورة تعتزم ضخ أكثر من 700 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي

قالت الحكومة في ، اليوم السبت، إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار سنغافوري (778.8 مليون دولار أميركي) في مجال أبحاث العام حتى 2030 لزيادة قدرات البلاد وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

وذكرت والمعلومات أن الحكومة تعتزم الاستثمار في مجالات بحثية ذات أولوية محددة، مثل بناء ذكاء اصطناعي مسؤول وفعال من حيث استخدام الموارد، وكذلك في تنمية كوادر الدولة من مرحلة ما قبل الجامعة وصولا إلى .

وأضافت الوزارة في بيان أن جزءا من هذه الأموال سيخصص أيضا لبناء القدرات اللازمة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في قطاعات الصناعة.



وهذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي. (رويترز)