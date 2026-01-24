تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سنغافورة تعتزم ضخ أكثر من 700 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
24-01-2026
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الحكومة في
سنغافورة
، اليوم السبت، إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار سنغافوري (778.8 مليون دولار أميركي) في مجال أبحاث
الذكاء الاصطناعي
العام حتى 2030 لزيادة قدرات البلاد وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
وذكرت
وزارة التنمية الرقمية
والمعلومات أن الحكومة تعتزم الاستثمار في مجالات بحثية ذات أولوية محددة، مثل بناء ذكاء اصطناعي مسؤول وفعال من حيث استخدام الموارد، وكذلك في تنمية كوادر الدولة من مرحلة ما قبل الجامعة وصولا إلى
أعضاء هيئة التدريس
.
وأضافت الوزارة في بيان أن جزءا من هذه الأموال سيخصص أيضا لبناء القدرات اللازمة لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في قطاعات الصناعة.
وهذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة من الاستثمارات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي.
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
Lebanon 24
الصين تسجل أكثر من 700 منتج لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
25/01/2026 12:37:43
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مليون دولار لمخرج تونسي عن فيلم أنتج بالذكاء الاصطناعي
25/01/2026 12:37:43
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة: امتلكت أكثر من 20 مليون دولار عندما توليت منصبي
Lebanon 24
رياض سلامة: امتلكت أكثر من 20 مليون دولار عندما توليت منصبي
25/01/2026 12:37:43
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات زابوروجيا الأوكرانية: أكثر من 700 هجوم روسي على أراضي المقاطعة خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
سلطات زابوروجيا الأوكرانية: أكثر من 700 هجوم روسي على أراضي المقاطعة خلال الساعات الماضية
25/01/2026 12:37:43
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التنمية الرقمية
أعضاء هيئة التدريس
وزارة التنمية
هذه المبادرة
بناء القدرات
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
"إنتل" تخسر 31 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
"إنتل" تخسر 31 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ماذا حصل؟
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من "نيسان".. هذا جديدها في الشرق الأوسط
Lebanon 24
من "نيسان".. هذا جديدها في الشرق الأوسط
02:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصين.. باحثون يطورون نظاماً روبوتياً لجراحة العيون
Lebanon 24
في الصين.. باحثون يطورون نظاماً روبوتياً لجراحة العيون
23:00 | 2026-01-24
24/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى أحدث هواتف "أونر".. قابل للطي والإطلاق قريباً
Lebanon 24
تعرفوا إلى أحدث هواتف "أونر".. قابل للطي والإطلاق قريباً
14:00 | 2026-01-24
24/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
Lebanon 24
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
09:11 | 2026-01-24
24/01/2026 09:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2026-01-25
"إنتل" تخسر 31 مليار دولار من قيمتها السوقية.. ماذا حصل؟
02:00 | 2026-01-25
من "نيسان".. هذا جديدها في الشرق الأوسط
23:00 | 2026-01-24
في الصين.. باحثون يطورون نظاماً روبوتياً لجراحة العيون
14:00 | 2026-01-24
تعرفوا إلى أحدث هواتف "أونر".. قابل للطي والإطلاق قريباً
09:11 | 2026-01-24
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
06:56 | 2026-01-24
"تيك توك" تعلن عن مشروع مشترك في الولايات المتحدة
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24