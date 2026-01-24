في الصين.. باحثون يطورون نظاماً روبوتياً لجراحة العيون

طوّر فريق من الباحثين الصينيين نظاما روبوتياً ذاتياً قادراً على إجراء حقن دقيقة داخل البشرية، مما يحسن دقة وسلامة العمليات الجراحية المستخدمة لعلاج أمراض الشبكية.



ونجح الروبوت الجراحي، الذي طوّره فريق من معهد الأتمتة التابع للأكاديمية للعلوم، في إجراء حقن تحت الشبكية وداخل الأوعية الدموية في التجارب على الحيوانات بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة "ساينس روبوتكس".





وتعد جراحة العيون، وخاصة تلك التي تشمل الشبكية، بالغة الصعوبة نظرا لصغر حجمها ودقة تركيبها، ويستخدم مجموعة من الخوارزميات للإدراك المكاني ثلاثي الأبعاد، وتحديد المواقع بدقة متناهية، والتحكم في المسار لتوجيه ذراع روبوتية.





وأظهرت التجارب التي أجريت باستخدام نماذج محاكاة للعين، وعين خنزير خارج الجسم الحي، وعين حيوانية داخل الجسم الحي، أن الروبوت المستقل قلل بشكل ملحوظ متوسط أخطاء تحديد المواقع بنسبة تقارب 80% مقارنة بالجراحة اليدوية، وبنسبة تقارب 55% مقارنة بالجراحة الروبوتية التي يجريها ، وذلك وفقا للدراسة.





وتبرهن هذه النتائج على الجدوى السريرية لروبوت جراحة العيون المجهرية المستقل، وقدرته على تحسين دقة الحقن وسلامته واتساقه.





وأوضح الباحثون أنه يمكن لمثل هذا النظام الآلي تعزيز اتساق الإجراءات الجراحية وسلامتها، وتقليل مدة تدريب أطباء الجراحة، والتمكين من إجراء عمليات معقدة للعين في المناطق النائية أو البيئات القاسية التي لا يتوفر فيها أطباء جراحة متخصصون. (الجزيرة)