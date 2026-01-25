من "نيسان".. هذا جديدها في الشرق الأوسط

أطلقت نيسان نظام صوت فاخر من "كليبش" لسيارات باترول في المنطقة، على أن يتوفر للمرة الأولى ضمن فئات مختارة تشمل "باترول V6T بلاتينيوم" و"باترول PRO-4X" و"باترول نيسمو"، وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخةً منه.





وبحسب البيان، يتكوّن نظام "كليبش" من 12 مكبر صوت صُمّم وأُعد خصوصًا لمقصورة باترول، بهدف توزيع الصوت داخل المقصورة بحيث يستفيد منه الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، سواء في أثناء القيادة داخل المدينة أو على الطرق الوعرة.





مكوّنات النظام وقدرته



وأفادت "نيسان" بأن النظام طُوّر بالتعاون مع "باناسونيك أوتوموتيف"، ويعتمد على مضخم صوت مكوّن من 12 قناة بقدرة تبلغ 600 واط. وأضافت أن تصميم المنظومة يهدف إلى موازنة توزيع الصوت داخل المقصورة الرحبة لباترول.





وذكرت الشركة أن مهندسي "كليبش" و"باناسونيك" ضبطوا النظام ليستهدف نطاقًا واسعًا من الترددات، من النغمات الحادة إلى المنخفضة. ويتضمن النظام مكبرات " " من التيتانيوم بقياس بوصة واحدة، إلى جانب مضخمات للترددات المتوسطة ومكبر صوت فرعي مخصص.





المعايرة الصوتية داخل المقصورة



وفق البيان، تتضمن المنظومة "معايرة صوتية متطورة" تعمل على ضبط موازنة الصوت في الوقت الفعلي بحسب الظروف المحيطة، بهدف الحفاظ على وضوح وعمق ثابتين في أثناء الاستخدام.





ما الذي يتغير في تجربة المقصورة؟



ربطت نيسان إدخال النظام الصوتي بتجهيزات المقصورة في باترول، التي تشمل مقاعد جلدية مدعومة بتقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من أبحاث وكالة ناسا، وسقفًا بانوراميًا لتعزيز الإحساس بالرحابة. كما أشارت إلى شاشة وسطية موحدة قياسها 28.6 بوصة، وشاشتين أماميتين تعملان باللمس بقياس قدره 14.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشتي ترفيه خلفيتين بقياس قدره 12.8 بوصة.





قال تييري صباغ، قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة ودول CIS والهند: "جسّدت نيسان باترول على مدى عقود معاني القوة والفخامة والفخر. ومع كل جيل جديد من باترول، نسعى إلى إيجاد طرق لتعزيز تجربة القيادة داخل المقصورة دون التنازل عما يتوقعه السائقون والركاب من كفاءة الأداء والراحة والتحكم. ويُجسّد إطلاق نظام الصوت الفاخر من كليبش هذا التوجه، إذ يضيف مستوىً جديدًا من الوضوح والاندماج مع محيط مقصورة باترول، ليجعل من الصوت عنصرًا أساسيًا يضاف إلى متعة قيادة نيسان باترول".





المحركات والقدرات



وتطرّق البيان إلى أن باترول يأتي بخيارين من محركات V6 من ست أسطوانات، منها محرك جديد كليًا بسعة قدرها 3.5 لترات V6 مع شاحن توربو مزدوج، مقترن بناقل حركة آلي من 9 سرعات.





الاتصال والخدمات الرقمية



وأوضحت نيسان أن باترول يتضمّن الإصدار الثاني من نظام NissanConnect المرتبط بمتصفح جوجل، بما يتيح الوصول إلى خدمات الملاحة وخيارات الترفيه والمساعد الصوتي عبر الشاشة الوسطية الموحدة. وأضافت أن تطبيق MyNissan المُحدّث يتضمّن ميزة "الملكية" الجديدة كليًا، التي تقول الشركة إنها تُطرح للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتسهيل التفاعلات اليومية وإتاحة متابعة السيارة من بُعد.





التوفر في الشرق الأوسط وفئات باترول



وقالت نيسان إن طُرُز باترول الجديدة كليًا تتوفر الآن عبر شبكة شركائها في الشرق الأوسط مع نظام صوت "كليبش" الفاخر. وأضافت أن مجموعة باترول تشمل نسختين هما "باترول نيسمو" بمحرك قدره V6 مزدوج التوربو بقدرة تبلغ 495 حصانًا مع تحسينات في الديناميكا الهوائية وتصميم خارجي مستوحى من رياضة السيارات، و"باترول PRO-4X" المصمم لرحلات الاستكشاف بقدرات مخصصة للتعامل مع مختلف أنواع التضاريس.





تجدر الإشارة إلى أن شركة نيسان موتور المحدودة هي شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع سيارات تحت العلامات التجارية نيسان وإنفينيتي، ويقع مقرها العالمي في يوكوهاما باليابان، وتدير عملياتها عبر أربع مناطق تشمل اليابان ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة والشرق الأوسط والهند وأوقيانوسيا.