Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

خلل تقني في Gmail يؤدي إلى انهيار فلاتر الرسائل الترويجية والتحديثات

Lebanon 24
25-01-2026 | 07:28
أفادت تقارير عدة بأن نظام تصفية البريد الإلكتروني في gmail، الذي يُستخدم للحد من الرسائل الترويجية والتحديثات المتواصلة، يواجه عطلاً تقنياً واسع النطاق.

وأوضحت المصادر أن الخدمة لا تقوم بتصفية الرسائل حالياً؛ ما أدى إلى ازدحام غير مسبوق في صناديق البريد الوارد.

ووفقاً لما أورده فريق 9 to5Google، بالإضافة إلى تقارير أخرى على الإنترنت من موقع Reddit ومنتديات غوغل الرسمية، بدأ المستخدمون بتلقي عدد كبير من الإشعارات غير المعتادة، ويبدو أن فلاتر "العروض الترويجية " و"التحديثات" التلقائية في Gmail قد تعطلت مؤقتاً.

ويتمتع Gmail بنظام تصفية تلقائي، ويعمل بشكل عام بكفاءة عالية منذ فترة طويلة؛ وهو ما جعل العطل المفاجئ أكثر وضوحاً، فبدلاً من تلقي بضع رسائل بريد إلكتروني شخصية على فترات متقطعة، أصبحت الإشعارات تنهال على المستخدمين بشكل متواصل، وهي رسائل تابعة لشركات تُصنّف عادةً ضمن تبويبات التصفية التي اعتمدتها غوغل منذ عام 2013.

وبالنظر إلى تلك التبويبات، يظهر بوضوح عدم إضافة أي رسائل بريد إلكتروني جديدة منذ بدء المشكلة؛ ما يؤكد تعطل النظام التلقائي الذي يصنف أو يرشح رسائل البريد الإلكتروني في كل فئة من فئات صندوق الوارد في Gmail قد تعطل مؤقتاً.

وإلى الآن، لم تعالج غوغل المشكلة رسمياً، على الرغم من انتشار التقارير حول تأثر قطاع واسع من المستخدمين بهذا الخلل التكتيكي. 
