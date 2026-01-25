تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أصغر من حبّة ملح... مهندسون يطوّرون أصغر زرعة دماغية لاسلكية في العالم

Lebanon 24
25-01-2026 | 14:20
A-
A+
أصغر من حبّة ملح... مهندسون يطوّرون أصغر زرعة دماغية لاسلكية في العالم
أصغر من حبّة ملح... مهندسون يطوّرون أصغر زرعة دماغية لاسلكية في العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طوّر باحثون في جامعة كورنيل، بالتعاون مع فرق علمية دولية، أصغر زرعة دماغية لاسلكية قادرة على تسجيل نشاط الدماغ وإرسال البيانات لفترات طويلة، بحجم لا يتجاوز حبّة الملح.
الابتكار الجديد، الذي نُشر في مجلة Nature Electronics، يثبت أن تسجيل الإشارات العصبية على المدى الطويل يمكن تحقيقه عبر أجهزة متناهية الصغر، تعمل من دون أسلاك أو بطاريات، وتعتمد على الضوء لنقل الطاقة والبيانات داخل أنسجة الدماغ الحيّة.
ويُعرف الجهاز باسم MOTE (نظام بصري-إلكتروني دقيق غير موصول)، وهو بطول يقارب 300 ميكرون وعرض 70 ميكرون فقط، ما يجعله أصغر زرعة دماغية لاسلكية قادرة على نقل نشاط كهربائي عصبي بشكل مباشر.
طاقة ضوئية ونقل بصري للبيانات
يعتمد الجهاز على أشعة ليزر حمراء وتحت حمراء تخترق أنسجة الدماغ بأمان لتزويده بالطاقة، فيما ينقل البيانات إلى الخارج عبر نبضات ضوئية قصيرة تحمل إشارات النشاط العصبي المشفّرة.
ويستخدم النظام ثنائياً شبه موصل مصنوعاً من الألمنيوم والغاليوم والزرنيخ لجمع الطاقة الضوئية وتشغيل الدارة، إضافة إلى مضخم إشارة منخفض الضجيج ومشفّر بصري مماثل للتقنيات المستخدمة في الرقائق الإلكترونية الحديثة.
اختبارات ناجحة طويلة الأمد
جرى اختبار الزرعة أولاً في مزارع خلوية، ثم زُرعت في منطقة القشرة البرميلية في أدمغة فئران التجارب، المسؤولة عن معالجة الإحساس عبر الشوارب. وخلال أكثر من عام، نجح الجهاز في تسجيل النبضات العصبية ونشاط التشابكات العصبية، من دون أن يؤثر سلباً على صحة الحيوانات أو نشاطها.
وأوضح البروفيسور أليوشا مولنار، المشرف على البحث، أن صِغر حجم الجهاز يحدّ من تهيّج أنسجة الدماغ والاستجابة المناعية، وهي مشكلة شائعة في الزرعات التقليدية. كما أشار إلى أن التقنية تسمح بتسجيل النشاط الكهربائي بسرعة تفوق أنظمة التصوير العصبي، ومن دون الحاجة إلى تعديل جيني للخلايا العصبية.
آفاق طبية وبحثية واعدة
ويرى الباحثون أن تركيبة الجهاز قد تتيح مستقبلاً إجراء تسجيلات دماغية متزامنة مع تصوير الرنين المغناطيسي، وهو أمر شبه مستحيل حالياً مع الزرعات التقليدية. كما يمكن تكييف التقنية لاستخدامها في أنسجة أخرى مثل الحبل الشوكي، أو دمجها مع تقنيات مستقبلية كالألواح القحفية الذكية.
ويعود أصل فكرة هذا الابتكار إلى عام 2001، قبل أن تبدأ الأبحاث الفعلية بالازدهار منذ نحو عشر سنوات ضمن مبادرة Cornell Neurotech.
يُذكر أن الدراسة حظيت بدعم من المعاهد الوطنية للصحة الأميركية (NIH)، وأن أعمال التصنيع أُنجزت جزئياً في منشأة كورنيل للتقنيات النانوية، بدعم من المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF).
هذا الإنجاز يفتح الباب أمام جيل جديد من واجهات الدماغ-الآلة، وأجهزة الاستشعار الحيوية الدقيقة، مع إمكانات واسعة في مجالات الطب العصبي والتكنولوجيا الحيوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرفوا إلى أصغر جزيرة مكتظة في العالم
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
من هي أصغر فائزة في Joy Awards 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. أصغر "بابا نويل"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أصغر حكام البطولة يدير لقاء المغرب ومالي في "كأس أفريقيا 2025"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24

البروفيسور

البرميل

الطويل

الغالي

طاريا

جامع

آفاق

زويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
10:03 | 2026-01-25
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
03:30 | 2026-01-25
Lebanon24
02:00 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24