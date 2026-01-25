الصين تختبر بطارية صلبة عالية الكثافة في 2026

أعلنت شركة لصناعة السيارات أن أول حزمة بطاريات صلبة بالكامل مطوّرة داخليًا ستُستكمل في عام 2026، على أن يتم تركيبها في مركبة فعلية لاختبار أدائها والتحقق منها في ظروف تشغيل حقيقية.

وأوضحت الشركة أن هدف عام 2026 يشمل التجميع الكامل لحزمة البطارية ودمجها داخل سيارة اختبار، حيث ستخضع لسلسلة من اختبارات الأداء والسلامة على الطرق، في خطوة تنقل تقنية البطاريات الصلبة من المختبر إلى مرحلة التحقق العملي.

ويكشف هذا الإعلان عن خارطة طريق واضحة لتطوير البطاريات الصلبة لدى جيلي، في إطار سعيها لتجهيز التقنية للإنتاج المستقبلي، وليس الاكتفاء بعروض تجريبية.

وفي هذا السياق، جمعت جيلي عملياتها المتعلقة بالبطاريات عام 2025 تحت مظلة وحدة جديدة تحمل اسم Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology، ما أتاح لها دمج تصنيع خلايا البطاريات مع تطوير أنظمة السلامة ضمن كيان واحد.

ومن أبرز نتائج هذه الخطوة، تطوير بطارية Aegis Short Blade من فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، حيث تم تجهيز عينات هندسية بسعة 20 أمبير/ساعة. كما أعلنت جيلي فتح محفظة براءات اختراعها الخاصة بسلامة البطاريات أمام شركات السيارات الأخرى، واستثمرت في إنشاء منشأة مخصصة لاختبارات السلامة في مدينة نينغبو الصينية لاختبار البطاريات ضمن ظروف تشغيل حقيقية.

وفي إطار تطوير البطاريات الصلبة، أنشأت جيلي فرق أبحاث متخصصة ومختبرًا مشتركًا للبطاريات الصلبة في ، بالتعاون مع كبار مصنّعي بطاريات الطاقة. ووفقًا للتقارير، بلغت كثافة الطاقة في الخلايا التجريبية التي تطورها الشركة نحو 400 واط/ساعة لكل كيلوجرام، مع اختبار أنواع مختلفة من الإلكتروليتات، بما في ذلك الكبريتية والأكسيدية.

ويأتي هذا التقدم بدعم من البرامج الوطنية الصينية التي تشجع تطوير بطاريات السيارات الكهربائية المتقدمة، ما يجعل استكمال حزمة البطاريات الصلبة في 2026 ثمرة لاستراتيجية بحث وتطوير امتدت لعدة سنوات.

وعلى مستوى القطاع، تشير تقارير إلى أن تطوير البطاريات الصلبة يشهد تسارعًا ملحوظًا، مع انتقال العديد من الشركات من مرحلة البحث الأساسي إلى تجميع الحزم الكاملة، وتركيبها في المركبات، وإجراء اختبارات ميدانية، بالتوازي مع دخول بعض المشاريع مراحل الإنتاج التجريبي.

وذكرت مصادر صناعية أن شركات صينية عدة تسير وفق جداول زمنية مختلفة، حيث تستهدف شركة دونغفنغ بدء الإنتاج التجاري في 2027، بينما تختبر حاليًا مركبات تجريبية ببطاريات صلبة بكثافة طاقة تقارب 350 واط/كغ. كما أنهت شركة Qingtao Energy، الشريك التقني لمجموعة سايك موتور، تجهيز خط إنتاج مخصص للبطاريات الصلبة، وتخطط لبدء اختبارات النماذج الأولية قبل الانتقال إلى التسليم التجاري في 2027، مستهدفة كثافة طاقة تتجاوز 400 واط/كغ.

كذلك أعلنت عن إنتاج عينات هندسية في منشأتها الخاصة بالبطاريات الصلبة، في إشارة إلى انتقال المشروع من مرحلة البحث المخبري إلى التطبيق العملي.