تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تختبر بطارية صلبة عالية الكثافة في 2026

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:00
A-
A+
الصين تختبر بطارية صلبة عالية الكثافة في 2026
الصين تختبر بطارية صلبة عالية الكثافة في 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات أن أول حزمة بطاريات صلبة بالكامل مطوّرة داخليًا ستُستكمل في عام 2026، على أن يتم تركيبها في مركبة فعلية لاختبار أدائها والتحقق منها في ظروف تشغيل حقيقية.

وأوضحت الشركة أن هدف عام 2026 يشمل التجميع الكامل لحزمة البطارية ودمجها داخل سيارة اختبار، حيث ستخضع لسلسلة من اختبارات الأداء والسلامة على الطرق، في خطوة تنقل تقنية البطاريات الصلبة من المختبر إلى مرحلة التحقق العملي.

ويكشف هذا الإعلان عن خارطة طريق واضحة لتطوير البطاريات الصلبة لدى جيلي، في إطار سعيها لتجهيز التقنية للإنتاج المستقبلي، وليس الاكتفاء بعروض تجريبية.

وفي هذا السياق، جمعت جيلي عملياتها المتعلقة بالبطاريات عام 2025 تحت مظلة وحدة جديدة تحمل اسم Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology، ما أتاح لها دمج تصنيع خلايا البطاريات مع تطوير أنظمة السلامة ضمن كيان واحد.

ومن أبرز نتائج هذه الخطوة، تطوير بطارية Aegis Short Blade من فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، حيث تم تجهيز عينات هندسية بسعة 20 أمبير/ساعة. كما أعلنت جيلي فتح محفظة براءات اختراعها الخاصة بسلامة البطاريات أمام شركات السيارات الأخرى، واستثمرت في إنشاء منشأة مخصصة لاختبارات السلامة في مدينة نينغبو الصينية لاختبار البطاريات ضمن ظروف تشغيل حقيقية.

وفي إطار تطوير البطاريات الصلبة، أنشأت جيلي فرق أبحاث متخصصة ومختبرًا مشتركًا للبطاريات الصلبة في مقاطعة تشجيانغ، بالتعاون مع كبار مصنّعي بطاريات الطاقة. ووفقًا للتقارير، بلغت كثافة الطاقة في الخلايا التجريبية التي تطورها الشركة نحو 400 واط/ساعة لكل كيلوجرام، مع اختبار أنواع مختلفة من الإلكتروليتات، بما في ذلك الكبريتية والأكسيدية.

ويأتي هذا التقدم بدعم من البرامج الوطنية الصينية التي تشجع تطوير بطاريات السيارات الكهربائية المتقدمة، ما يجعل استكمال حزمة البطاريات الصلبة في 2026 ثمرة لاستراتيجية بحث وتطوير امتدت لعدة سنوات.

وعلى مستوى القطاع، تشير تقارير إلى أن تطوير البطاريات الصلبة يشهد تسارعًا ملحوظًا، مع انتقال العديد من الشركات من مرحلة البحث الأساسي إلى تجميع الحزم الكاملة، وتركيبها في المركبات، وإجراء اختبارات ميدانية، بالتوازي مع دخول بعض المشاريع مراحل الإنتاج التجريبي.

وذكرت مصادر صناعية أن شركات صينية عدة تسير وفق جداول زمنية مختلفة، حيث تستهدف شركة دونغفنغ بدء الإنتاج التجاري في 2027، بينما تختبر حاليًا مركبات تجريبية ببطاريات صلبة بكثافة طاقة تقارب 350 واط/كغ. كما أنهت شركة Qingtao Energy، الشريك التقني لمجموعة سايك موتور، تجهيز خط إنتاج مخصص للبطاريات الصلبة، وتخطط لبدء اختبارات النماذج الأولية قبل الانتقال إلى التسليم التجاري في 2027، مستهدفة كثافة طاقة تتجاوز 400 واط/كغ.

كذلك أعلنت شيري عن إنتاج عينات هندسية في منشأتها الخاصة بالبطاريات الصلبة، في إشارة إلى انتقال المشروع من مرحلة البحث المخبري إلى التطبيق العملي.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تختبر مركبة فضائية جديدة وتحمل 34 تجربة علمية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة كهربائية في ثورة البطاريات الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منعطف جديد لصناعة السيارات: طرح أول مركبات مزوّدة ببطاريات الحالة الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة تشجيانغ

المستقبل

تشجيانغ

الصينية

طاريا

جيانغ

شيري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25
Lebanon24
10:03 | 2026-01-25
Lebanon24
07:28 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
03:30 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24