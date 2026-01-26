شركة أبل تعيد تصميم Siri ..إليكم التفاصيل

يبدو ان وضعت دمج الإصدار المقبل من مساعدها الذكي المدعوم بتقنيات " "على رأس أولوياتها لعام 2026 حيث تعتزم تضمينه بشكل عميق عبر تطبيقاتها الأساسية.



ووفق تقرير Power On الإخباري، فإن التوجه الجديد لشركة أبل يرتكز على إعادة تطوير متصفح سفاري بالكامل ليتلاءم مع عصر ، بهدف مواجهة العروض الجديدة المنافسة من شركتي بيربلكسيتي وأوبن إيه آي، مع ميزات مخطط لها تشمل تقييم موثوقية المستندات والبيانات، والتحقق من المعلومات عبر مصادر متعددة.

وبحسب التقرير، تشير التفاصيل إلى تحول جذري في استراتيجية أبل، فبينما كانت تتصور تجارب دردشة آلية مستقلة مدمجة في تطبيقات مثل سفاري، والتلفزيون، والصحة، والموسيقى، والبودكاست، فإن التوجه الحالي يتجه نحو تجربة أكثر تكاملاً.



وذكر التقرير أن أبل استقرت على دمج نظام Siri الجديد، المبني على معالج جيميني، في قلب تطبيقاتها الأساسية، بدلاً من تعدد روبوتات الدردشة المنفصلة.



ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف الشكل النهائي لهذه الواجهات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معرفة المستجدات حول Siri الجديدة سيعلن عنها في أقرب وقت الشهر المقبل.

