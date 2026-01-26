تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة أبل تعيد تصميم Siri ..إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-01-2026 | 02:11
A-
A+
شركة أبل تعيد تصميم Siri ..إليكم التفاصيل
شركة أبل تعيد تصميم Siri ..إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبدو ان شركة أبل وضعت دمج الإصدار المقبل من مساعدها الذكي siri المدعوم بتقنيات "جيميني "على رأس أولوياتها لعام 2026 حيث تعتزم تضمينه بشكل عميق عبر تطبيقاتها الأساسية.

ووفق تقرير Power On الإخباري، فإن التوجه الجديد لشركة أبل يرتكز على إعادة تطوير متصفح سفاري بالكامل ليتلاءم مع عصر الذكاء الاصطناعي، بهدف مواجهة العروض الجديدة المنافسة من شركتي بيربلكسيتي وأوبن إيه آي، مع ميزات مخطط لها تشمل تقييم موثوقية المستندات والبيانات، والتحقق من المعلومات عبر مصادر متعددة. 
وبحسب التقرير، تشير التفاصيل إلى تحول جذري في استراتيجية أبل، فبينما كانت تتصور تجارب دردشة آلية مستقلة مدمجة في تطبيقات مثل سفاري، والتلفزيون، والصحة، والموسيقى، والبودكاست، فإن التوجه الحالي يتجه نحو تجربة أكثر تكاملاً.

وذكر التقرير أن أبل استقرت على دمج نظام Siri الجديد، المبني على معالج جيميني، في قلب تطبيقاتها الأساسية، بدلاً من تعدد روبوتات الدردشة المنفصلة.

ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف الشكل النهائي لهذه الواجهات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معرفة المستجدات حول Siri الجديدة سيعلن عنها في أقرب وقت الشهر المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة صينية ستُنافس ChatGPT.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نزيف المصمّمين يربك مستقبل تصميم آبل
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف Honor الجديد يعيد إحياء تصميم قديم بعد 8 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تصميم جديد وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة… ما الذي تخفيه أبل في آيفون 18؟
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

شركة أبل

بودكاست

جيميني

روبوت

جيمي

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2026-01-26
Lebanon24
03:01 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-25
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
14:20 | 2026-01-25
Lebanon24
10:03 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24