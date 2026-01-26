لحماية البريد الإلكتروني.. أبل تقدم لمستخدمي أجهزتها ميزة جديدة

أطلقت ميزة جديدة ضمن أنظمة iOS تحمل اسم Hide My Email – إخفاء بريدي الإلكتروني، وتهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين وحماية عناوين بريدهم الحقيقي من الكشف أو الاستغلال.



وتُعد هذه الميزة من أدوات الخصوصية المتقدمة التي تساعد على الحد من البريد المزعج، وتمنح المستخدمين إمكانية التسجيل في المواقع والتطبيقات من دون مشاركة بريدهم الأساسي.



آلية العمل

تتيح ميزة "إخفاء بريدي الإلكتروني" لمستخدمي أجهزة أبل، مثل آيفون وآيباد وماك، إنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية وفريدة تُستخدم عند التسجيل أو الاشتراك في بدلًا من البريد الحقيقي.



وعند اختيار هذا الخيار أثناء التسجيل في موقع أو تطبيق يدعم ميزة Sign in with Apple، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عنوان بريد مؤقت. تُحوَّل الرسائل الواردة إلى هذا العنوان مباشرةً إلى البريد الحقيقي للمستخدم، من دون أن يتمكن المرسل من معرفة العنوان الأساسي. وبهذه الطريقة تبقى الهوية الرقمية محمية، كما ينخفض عدد الرسائل غير المرغوبة التي تصل إلى صندوق الوارد.



شرط أساسي للتفعيل

تتوفر هذه الميزة حصريًا لمشتركي خدمة iCloud+، وهي إحدى المدفوعة ضمن خطط التخزين السحابي. ولا يمكن تفعيل ميزة Hide My Email إلا بعد الاشتراك في iCloud+.



ويمكن للمستخدمين عبر إعدادات iCloud على وآيباد الوصول إلى قسم "Hide My Email" للاطلاع على جميع عناوين البريد التي تم إنشاؤها، أو تعطيل أي عنوان لم يعد هناك حاجة إليه، من دون الرجوع إلى المواقع أو التطبيقات التي استُخدم فيها.



فوائد عملية للمستخدمين

توفر ميزة إخفاء البريد الإلكتروني مجموعة من المزايا، أبرزها تعزيز الخصوصية عبر التسجيل في الخدمات المختلفة من دون كشف البريد الحقيقي، ما يقلل من مخاطر التسريب أو إساءة الاستخدام.



كما تساهم في الحد من الرسائل الدعائية والعشوائية، وتمنح المستخدم تحكمًا أكبر في من يمكنه التواصل معه، إذ يمكن إلغاء أي عنوان بريد مؤقت في أي وقت.



وفي المحصلة، تشكّل هذه الميزة جزءًا من استراتيجية أوسع تعتمدها أبل لمكافحة البريد المزعج، إلى جانب أدوات أخرى مثل ترشيح المحتوى والتحكم بالرسائل غير المرغوبة، ما يعزز حماية البريد الإلكتروني ويمنح المستخدم تجربة أكثر أمانًا.



