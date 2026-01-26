تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت

Lebanon 24
26-01-2026 | 10:36
أبل تطلق AirTag الجيل الثاني مع تحسينات في النطاق والصوت
كشفت شركة "أبل"، يوم الاثنين، عن الجيل الثاني من جهاز تتبّع الأغراض AirTag، مع تحسينات بارزة تشمل توسيع نطاق التتبع ورفع مستوى الصوت.

وأوضحت "أبل"عبر موقعها الرسمي أن ميزة "العثور الدقيق" (Precision Finding) في الإصدار الجديد باتت تغطي مسافة أطول بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالجيل الأول.

وتعمل هذه الميزة مع ساعات Apple Watch Series 9 وما بعدها، إضافة إلى Apple Watch Ultra 2 والإصدارات الأحدث، بالطريقة نفسها المعتمدة على هواتف آيفون، من خلال إرشادات بصرية وصوتية واهتزازية تساعد المستخدم على تحديد موقع الجهاز بدقة.

كما جرى تزويد AirTag الجديد بشريحة بلوتوث محسّنة تتيح زيادة مدى الاتصال، إلى جانب تصميم داخلي محدث يوفر صوتًا أعلى بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق، بحسب الشركة.

وبدأ استقبال الطلبات على AirTag الجديد عبر موقع "أبل" الإلكتروني وتطبيق Apple Store اعتبارًا من الاثنين 26 كانون الثاني، على أن يتوافر في متاجر الشركة خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أما على صعيد الأسعار في الولايات المتحدة، فيبقى سعر القطعة الواحدة 29 دولارًا، فيما تُعرض العبوة المؤلفة من أربع وحدات بسعر 99 دولارًا.
