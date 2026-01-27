أبل تطلق "تقييد الموقع الدقيق" لتعزيز خصوصية مستخدمي iOS 26.3

كشفت في وثيقة دعم جديدة عن ميزة أمنية متطورة ضمن نظام التشغيل iOS 26.3 تسمى "تقييد الموقع الدقيق"، تهدف لمنح المستخدمين سيطرة أكبر على البيانات الجغرافية المشتركة مع مزودي خدمات الهاتف المحمول.

وتسمح هذه الميزة بتقليل حجم البيانات التي تجمعها الشبكات لتحديد الموقع، حيث تحصر المعلومات المتاحة للشبكة في نطاق أوسع كالحي السكني بدلاً من عنوان الشارع الدقيق، دون أن يؤثر ذلك على جودة الإشارة أو دقة البيانات المخصصة لفرق الطوارئ.



وتقتصر الميزة الجديدة على الأجهزة المزودة بـ "مودم أبل" الخاص وتتطلب تحديث iOS 26.3 أو أحدث، وهي متوفرة لأجهزة آيفون إير، وآيفون 16e، وآيباد برو (M5) طراز واي فاي + خلوي.

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذا الإعداد من خلال الدخول إلى قائمة البيانات الخلوية في الإعدادات، ثم اختيار خيارات بيانات الجوال والتمرير للوصول إلى خيار "تحديد الموقع بدقة" لتشغيله أو إيقافه، مع ملاحظة أن الإجراء قد يتطلب الجهاز.



