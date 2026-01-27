تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
أكبر تغيير منذ 5 سنوات.. أبل تُعيد ابتكار "ماك بوك برو" في نهاية 2026
Lebanon 24
27-01-2026
|
03:44
كشفت تسريبات حول خطط
شركة أبل
لعام 2026 عن تحديثات هي الأضخم لسلسلة أجهزة "ماك"، تشمل إعادة تصميم شاملة لجهاز "
ماك بوك
برو" وتحديثات جوهرية لسلسلة "إير" والأجهزة المكتبية، بالتزامن مع إطلاق شاشة "ستوديو ديسبلاي" الجديدة.
من المتوقع أن يبدأ العام بتحديث تقني لجهاز "ماك بوك برو" عبر تزويده بشرائح "M5 برو" و "M5
ماكس
"، إضافة إلى شريحة الشبكات الجديدة "N1". أما المفاجأة الكبرى فستكون في نهاية 2026، حيث تعتزم أبل إطلاق أول إعادة تصميم شاملة للجهاز منذ 5 سنوات، تتضمن شاشة OLED، وتصميماً أنحف، ودعماً للمس ولشبكات الجوال.
تعتزم أبل تحديث "
ماك بوك إير
" في النصف الأول من عام 2026 بشريحة M5، مع تأجيل الانتقال لشاشات OLED حتى عام 2028. كما تبرز في الأفق خطة لإطلاق طراز "اقتصادي" من ماك بوك بشاشة 13 بوصة (LCD)، وشريحة "A18 برو"، وخيارات ألوان متنوعة تشمل الوردي والأصفر.
ستنهي أبل غيابها عن سوق الشاشات بإصدار جيل جديد من "ستوديو ديسبلاي" هو الأول منذ 4 سنوات. وعلى صعيد الأجهزة المكتبية، سيحصل "
ماك ستوديو
" على تحديث بشريحة "M5 ماكس" في النصف الأول من العام، يليه إصدار جديد من "ماك ميني" في النصف الثاني، وسط ترقب لإطلاق شريحة M6 مستقبلاً.
