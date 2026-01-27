تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

أكبر تغيير منذ 5 سنوات.. أبل تُعيد ابتكار "ماك بوك برو" في نهاية 2026

Lebanon 24
27-01-2026 | 03:44
A-
A+
أكبر تغيير منذ 5 سنوات.. أبل تُعيد ابتكار ماك بوك برو في نهاية 2026
أكبر تغيير منذ 5 سنوات.. أبل تُعيد ابتكار ماك بوك برو في نهاية 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تسريبات حول خطط شركة أبل لعام 2026 عن تحديثات هي الأضخم لسلسلة أجهزة "ماك"، تشمل إعادة تصميم شاملة لجهاز "ماك بوك برو" وتحديثات جوهرية لسلسلة "إير" والأجهزة المكتبية، بالتزامن مع إطلاق شاشة "ستوديو ديسبلاي" الجديدة.


من المتوقع أن يبدأ العام بتحديث تقني لجهاز "ماك بوك برو" عبر تزويده بشرائح "M5 برو" و "M5 ماكس"، إضافة إلى شريحة الشبكات الجديدة "N1". أما المفاجأة الكبرى فستكون في نهاية 2026، حيث تعتزم أبل إطلاق أول إعادة تصميم شاملة للجهاز منذ 5 سنوات، تتضمن شاشة OLED، وتصميماً أنحف، ودعماً للمس ولشبكات الجوال.


تعتزم أبل تحديث "ماك بوك إير" في النصف الأول من عام 2026 بشريحة M5، مع تأجيل الانتقال لشاشات OLED حتى عام 2028. كما تبرز في الأفق خطة لإطلاق طراز "اقتصادي" من ماك بوك بشاشة 13 بوصة (LCD)، وشريحة "A18 برو"، وخيارات ألوان متنوعة تشمل الوردي والأصفر.


ستنهي أبل غيابها عن سوق الشاشات بإصدار جيل جديد من "ستوديو ديسبلاي" هو الأول منذ 4 سنوات. وعلى صعيد الأجهزة المكتبية، سيحصل "ماك ستوديو" على تحديث بشريحة "M5 ماكس" في النصف الأول من العام، يليه إصدار جديد من "ماك ميني" في النصف الثاني، وسط ترقب لإطلاق شريحة M6 مستقبلاً.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تستعد لإطلاق ماك بوك اقتصادي.. وهذا سعره
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدخل عالم الهواتف القابلة للطي… تغيير هو الأكبر منذ سنوات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": سنُواصل تنفيذ ولايتنا وفقًا للقرار 1701 حتى نهاية عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
منصة "LebTalks" احتفلت بذكرى مرور 5 سنوات على تأسيسها
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

ماك بوك إير

ماك ستوديو

شركة أبل

ماك بوك

التزام

بلاي

ماكس

زويد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-27
Lebanon24
23:28 | 2026-01-26
Lebanon24
23:00 | 2026-01-26
Lebanon24
16:41 | 2026-01-26
Lebanon24
14:14 | 2026-01-26
Lebanon24
12:58 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24