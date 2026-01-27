تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي

Lebanon 24
27-01-2026 | 06:30
A-
A+
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي
فجوة جندرية رقمية تهدد وظائف النساء في العالم العربي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو، من اتساع ما وصفه بـ«الفجوة الجندرية الرقمية» في المنطقة العربية، مؤكداً أن النساء يواجهن مخاطر فقدان الوظائف بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي بمعدل يفوق الرجال بثلاثة أضعاف، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

وجاءت تصريحات هونغبو في خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني من النسخة الثالثة لـ«المؤتمر الدولي لسوق العمل»، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

ورغم التحذيرات، قلّل هونغبو من المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، مشيراً إلى أن الأبحاث الحديثة لمنظمة العمل الدولية تظهر أن نسبة الوظائف المعرّضة للاختفاء الكامل لا تتجاوز 3.3 في المائة على مستوى العالم، في حين سيشهد نحو 25 في المائة من الوظائف تحولات في طبيعة المهام والمسؤوليات، ما يرجّح سيناريو «تعزيز الوظائف» بدلاً من القضاء عليها.

وأوضح أن المخاطر تتركّز بشكل خاص في الوظائف الإدارية والمكتبية ذات الطابع التكراري، وهي قطاعات تشهد حضوراً نسائياً مرتفعاً في المنطقة العربية، محذّراً من أن استمرار الفجوة الرقمية دون سياسات استباقية سيؤدي إلى تعميق عدم المساواة.

ودعا هونغبو الدول النامية إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، فيما حثّ الدول المتقدمة على تطوير سياسات مرنة تواكب التحولات التقنية، وتربط بين التدريب المستمر وخلق فرص العمل، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأكد في ختام حديثه أن المهارات الإنسانية، وعلى رأسها الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشكلات والتواصل الفعّال، ستصبح الأكثر طلباً في سوق العمل مستقبلاً، مشدداً على أن توظيف الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل موجهاً لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته العملية، لا تقويضها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العنف الرقمي يطارد النساء..وجوه مجهولة وتهديدات حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحوّل صور نساء إلى فضيحة رقمية عالمية
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير للنساء: 10 عادات تجميلية يومية قد تُهدد صحة عينيك!
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة وطنية في بيروت تناقش حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 20:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

المؤتمر الدولي

المدير العام

النساء في

السعودية

السعود

الرياض

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:34 | 2026-01-27
Lebanon24
09:35 | 2026-01-27
Lebanon24
07:42 | 2026-01-27
Lebanon24
06:51 | 2026-01-27
Lebanon24
03:44 | 2026-01-27
Lebanon24
02:39 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24