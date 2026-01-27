ميتا تطلق اشتراكات مدفوعة لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام وواتساب

تستعد شركة «ميتا» لإطلاق تجربة اشتراكات مدفوعة لمستخدمي منصاتها «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» خلال الأشهر المقبلة، لتوفير مزايا إضافية تشمل قدرات موسّعة في مجال ، مع الإبقاء على الوصول إلى الخدمات الأساسية مجانياً، وفق تقرير نشرته شبكة « سي».

وتخطط الشركة لاختبار الاشتراكات على بعض الميزات الجديدة، مثل تطبيق توليد الفيديو «Vibes»، الذي يتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم إلى صور ومرئيات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بعد إعلان «ميتا» عن التطبيق ضمن أحدث نسخة من «Meta AI» في سبتمبر الماضي.

كما تسعى «ميتا» للاستفادة من شركة الذكاء الاصطناعي «مانوس»، التي استحوذت عليها في ديسمبر الماضي مقابل نحو ملياري دولار، في خطط الاشتراكات المدفوعة، مع استمرار تقديم خدمات مستقلة للشركات. ومن شأن دمج قدرات «مانوس» أن يسمح بتقديم ما يعرف بـ«الوكلاء» (Agents)، وهي أدوات يمكنها تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل مثل التخطيط للرحلات أو إعداد العروض التقديمية.

وتتميز خدمة «مانوس» بقدرتها على تنفيذ المهام بشكل مستقل وفق التعليمات، على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تتطلب توجيهات متكررة للحصول على النتائج المطلوبة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة تجارب سابقة لشركة «ميتا» مع الخدمات المدفوعة، من بينها قيود على عدد الروابط التي يمكن نشرها على «فيسبوك» واختبارات توثيق الحسابات المدفوعة التي تمنح المستخدمين العلامة الزرقاء مقابل رسوم شهرية منذ 2023.